Şüpheli kamyonette 2 bin 437 adet kaçak parfüm ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette gümrük kaçağı 2 bin 437 adet parfüm ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri durumundan şüphe duydukları Antalya plakalı kamyoneti takibe aldı. Bir süre kamyoneti takip eden polis, Çarşı Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda çeşitli markalarda gümrük kaçağı 2 bin 437 adet parfüm ele geçirilirken, olayla ilgili G.P. ve B.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Savcılık kararıyla şüpheli G.P. ve B.D. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu suçu kapsamında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

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