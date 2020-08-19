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Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansı Bu danstan 24 saat sonra boğazından bıçaklayıp öldürdü Tartışmalı olduğu eşiyle bir gün önce kızlarının düğününde dans eden koca, karısını boynu, karnı ve kollarından bıçaklayarak öldürdü

İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde, kocası tarafından öldürülen 7 çocuk annesi 20 yıllık evli kadının, kızlarının düğününde katiliyle son dansı görüntülere yansıdı. Sokak düğününde yapılan danstan 24 saat geçmeden öfkeli koca tarafından boynundan ve kollarından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı koca aranıyor.

Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansı Bu danstan 24 saat sonra boğazından bıçaklayıp öldürdü Tartışmalı olduğu eşiyle bir gün önce kızlarının düğününde dans eden koca, karısını boynu, karnı ve kollarından bıçaklayarak öldürdü

Antalya’nın Serik ilçesinde, kocası tarafından öldürülen 7 çocuk annesi 20 yıllık evli kadının, kızlarının düğününde katiliyle son dansı görüntülere yansıdı. Sokak düğününde yapılan danstan 24 saat geçmeden öfkeli koca tarafından boynundan ve kollarından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı koca aranıyor.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi'ndeki Çağın ailesinin evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelde çalışan Metin Ç. (39) ile eşi Dudu Çağın (37) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Öfkelenen Metin Ç., eline aldığı bıçakla Dudu Çağın’ı boynundan, karnından ve kollarından bıçakladı. Olay sonrası kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Metin Ç. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Dudu Çağın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık işlemlerinin ardından Dudu Çağın’ın cesedi otopsi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Uzaklaştırma cezası yeni bitmiş
Öte yandan çiftin bir süredir arasının açık olduğu öğrenilirken kızlarının düğünü için dün bir araya geldiği görüntüler ortaya çıktı. Şüpheli Metin Ç.’nin eşi Dudu Çağın ile kızlarının düğününde yaptığı son dans kameralar tarafından kaydedildi. Açık hava düğününde önce oyun havaları eşliğinde eğlenen Dudu Çağın'ın ardından çalan slow müzik eşliğinde kocası Metin Ç. dans ettiği görüntüler, Dudu Çağın'ın son görüntüleri oldu. Metin Ç.'nin eşinin şikayetiyle 4 ay uzaklaştırma kararı aldığı ve kısa süre önce bu cezanın bittiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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