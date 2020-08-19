Antalya'ya bir haftada 180 bin turist geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'ya bir haftada 180 bin turist geldi

DHA

Antalya'ya bir haftada 180 bin turist geldi


Alparslan ÇINARNamık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)TURİZM kenti Antalya'da yabancı tatilci hareketliliği devam ediyor. 10 Ağustos'ta Rusya'dan gerçekleşen ilk charter seferinin ardından günlük ortalama 26 bin yabancı turist kente geldi. Bir haftalık süreçte 110 bini Rusya'dan olmak üzere Ukrayna, Almanya ve İngiltere'den toplamda 180 binin üzerinde yabancı tatilci havalimanından giriş yaptı. Yaşanan turist hareketliliği, bölgedeki 5 yıldızlı tesislerin çalışanlarının yüzünü güldürdü.
Koronavirüs (Covid-19) sonrası 1 Haziran itibarıyla başlayan 'Kontrollü Sosyal Hayat' ile otellerin 'Güvenli Turizm Sertifikası' alması iç turizmi hareketlendirip Antalyalı turizmciyi mutlu etti. Antalya'daki otellerde alınan koronavirüs tedbirleri sonrasında Almanya'nın 4 Ağustos'ta seyahat izni vermesi Rusya'nın ise 10 Ağustos'ta bölgeye charter uçuşları başlatmasıyla Antalya'ya yabancı turist akını da başladı.
KENDİ ÜLKELERİNDE KORONAVİRÜS TESTLERİ ALINIYOR
Kente gelmek isteyen tüm turistler, kendi ülkelerinde birtakım koronavirüs aşamalarından geçmek zorunda. Türkiye'ye gelmeden önce bir PCR (koronavirüs testi) yaptıran tatilciler, bu test sonucuyla birlikte bilet alıp uçağa ateşleri ölçülerek alınıyor. Uçaktaki tüm tatilcilerin test sonuçları bir raporla uçuş görevlilerine bildiriliyor. Seyahat süresince tüm yolcular maske ve fiziki mesafe kuralına uygun olarak hareket ediyor. Seyahat sırasında ateşi yükselen ya da koronavirüsün herhangi bir belirtisini gösteren yolcu olursa bu durum iniş yapılacak havalimanı kulesiyle paylaşılıyor. Bu paylaşımın ardından iniş yapılacak havalimanında hazırlık başlıyor. Uçak aprona inince ilk önce bu yolcu aprondan alınarak bekleyen ambulansla hastaneye sevk ediliyor. Diğer yolcular ise havalimanına girişten itibaren termal kameralarla izlenerek ateşleri ölçülüyor. Termal kameradan ateş ölçümü tüm yolculara uygulanan standart bir uygulama haline getirildi. Türkiye'ye gelen tatilciler havalimanından konaklayacakları tesise kadar yine maske, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak götürülüyor. 
SEZON KASIM AYINA UZADI
Geçen yıl birbiri ardına turizm rekorları kıran ve en son 15 milyonun üzerinde tatilciyi ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kıran turizmin başkenti Antalya bu yıl sezonu uzattı. 10 Ağustos'ta 80 uçak seferiyle 20 binin üzerinde Rus turistin gelmesiyle birlikte tesislerde hareketlilik yaşanması turizmcilerin yüzünü güldürdü. Turizm sezonunun bu yıl kasım ayına kadar uzadığını tahmin eden turizmciler, kapalı olan tesislerini açarak hizmet vermeye başladı. Bugüne kadar tesislerin yüzde 60'ı açıldı.    
DÖRT ÜLKE BAŞI ÇEKİYOR
Türkiye'nin özellikle de Antalya pazarında büyük etkisi olan Rus turistlerin hareketliliği ise hız kesmeden devam ediyor. 10 Ağustos'tan bu yana Rusya, Ukrayna, Almanya ve İngiltere'den gelişler devam ediyor. 1 haftalık süreçte kente bu 4 ülkeden 834 uçak seferi gerçekleşti. İlk sırayı 420 uçak seferiyle Rusya alırken ikinci sırada 191 seferle Ukrayna, 125 seferle Almanya, 98 seferle İngiltere yer aldı. Rusya gelen yolcu sayısı 1 haftalık süreçte 110 bin 808'i görürken ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 36 bin 248 yolcuyla Ukrayna, üçüncü 18 bin 797 yolcuyla İngiltere, 14 bin 864 yolcuyla Almanya ise 4'üncü sırada yer aldı. Kente bu süreçte 180 bin 717 yabancı tatilci geldi.
'RUSLAR'DA PATLAMA OLDU'
Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, her gün yoğun bir şekilde yabancı turistleri ağırladıklarını belirtti. Gelen yolcu rakamlarında bir artış beklediklerini de kaydeden Yılmaz, Rusya'nın geçen yılki rakamların yarısını şimdiden doldurduğunu söyledi. Sezonun bu yıl uzadığını kaydeden Yılmaz, "Tur operatörlerinden aldığımız bilgiler de bu yıl sezonun uzadığı yönünde. Kasım ayına kadar uzayacak diye tahmin ediyoruz. Rusya'dan hızlı bir başlangıç aldık ve bu Ruslar eylül ayı itibariyle pik yapacaktır. Rus yolcularda bir patlama oldu diyebiliriz" dedi.
Bir haftalık rakamları da paylaşan Bilgihan Yılmaz, 7 gün gibi kısa süre içinde Rusya, Ukrayna, Almanya ve İngiltere'den toplamda 180 binin üzerinde bir yolcu geldiğini bunun da ortalama günde 25 bin yolcu olduğunu söyledi.
Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol ise alınan güvenlik önlemlerine vurgu yaptı. Yurt dışındaki birçok havalimanının çok tedbirleri davrandığını ancak içlerinde Türkiye'deki havalimanlarının daha hassas olduğunu da kaydeden Varol, "Türkiye alınan önlemler açısından en ileride. Uçaklarda da birtakım önlemler alınıyor, ama termal kamera uygulaması dünyada her havalimanında uygulanan bir şey değil. Biz çok hassas davranıyoruz" dedi.
Varol, ayrıca Rusların yeniden Antalya'ya gelmesiyle birlikte Antalya Havalimanı'nda dış hatlar 2 terminalini de açıp hizmete sunduklarını ve bu şekilde fiziki mesafeyi daha kolay uyguladıklarını ifade etti.
OTOKONTROL UYGULAMASI
Rusların geç gelmesi nedeniyle turizm sezonu uzarken, Serik ilçesi Belek bölgesindeki 5 yıldızlı tesislerin yöneticilerinin de yüzü güldü. Alınan önlemlerden hiçbir şekilde taviz vermediklerini anlatan Cornelia Diamond Golf Resort Hotel Genel Müdürü Zafer Alkaya, "Lokomotif kafile Ukraynalılar oldu. 10 Ağustos itibariyle Rusya trafiği açıldı ve önemli ölçüde turist almaya başladık. Doluluklar bir anda yükseldi. Bize moral oldu. İnsanlığın sağlığı için önlemlere uyuyoruz. Doluluk oranlarına gelince bizim otelimizde yüzde 60-65'lere ulaştı. Bu sürecin gerektirdiği şekilde fiziki mesafeyi korumak için yüzde 65'in üzerine çıkmıyoruz" dedi.
Bir diğer 5 yıldızlı otel olan Calista Luxury Resort Genel Müdürü Ali Kızıldağ, temmuz itibarıyla hizmet verme başladıklarını anlattı. Kızıldağ, "Önlemler konusunda bizler kadar misafirlerimiz de dikkatli. Biz yine de tedbiri elden bırakmıyoruz. Her şey en üst düzeyde sağlanıyor. Bu yıl tahminen 3.54 milyon Rus misafiri ağırlarız. Fiziki mesafe kurallarını uyguladığımız için yüzde 65 kapasitesine ulaşınca otokontrol uygulaması devreye giriyor ve biz de yeni rezervasyon almıyoruz. Misafirlerimizi başka otellere yönlendiriyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARNamık Kemal KILINÇ
2020-08-19 08:30:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taksiden inip dere yatağına düşen genç kız: “Taksi tutup gideceğim” Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, 5 metrelik dere yatağına düşüp yaralanan genç kızı ikna etmek için 1 saat dil döktü Alkollü olduğu ileri sürülen genç kız, kurtarıldıktan sonra tedavi talebini de, “Tamam ben iyiyim, taksi tutup gideceğim” diyerek kabul etmedi
YEREL HABERLER Taksiden inip dere yatağına düşen genç kız: “Taksi ...
Antalya'da soğuk hava deposu üretimi yapılan fabrikada yangın
YEREL HABERLER Antalya'da soğuk hava deposu üretimi yapılan ...
Suç makinesi tutuklandı
YEREL HABERLER Suç makinesi tutuklandı
Antalya OSB'de fabrika yangını (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Antalya OSB'de fabrika yangını (2)- Yeniden
Kick boksta abla- kardeş başarısı
YEREL HABERLER Kick boksta abla- kardeş başarısı
Antalya OSB'de fabrika yangını (1)
YEREL HABERLER Antalya OSB'de fabrika yangını (1)
'Av turizmi' için 798 kota
YEREL HABERLER 'Av turizmi' için 798 kota
Dere yatağına düşen genç kız 1 saatte ikna edilerek kurtarıldı
YEREL HABERLER Dere yatağına düşen genç kız 1 saatte ikna edilerek ...
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansı Bu danstan 24 saat sonra boğazından bıçaklayıp öldürdü Tartışmalı olduğu eşiyle bir gün önce kızlarının düğününde dans eden koca, karısını boynu, karnı ve kollarından bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son ...
Ukraynalı turist boğuldu, onu kurtarmaya çalışan Rus turist boğulma tehlikesi geçirdi
YEREL HABERLER Ukraynalı turist boğuldu, onu kurtarmaya çalışan Rus ...
Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından ...
Boğulma tehlikesi atlatan Ukraynalı turist kurtarılamadı Ukraynalı turisti kurtaran Rus turistte boğulma tehlikesi geçirdi
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi atlatan Ukraynalı turist ...
Antalya'da öfkeli koca dehşeti: Karısını bıçaklayarak öldürdü Tartışmalı olduğu eşiyle bir gün öncesi kızının düğününde bir araya gelen koca, karısının boynu, karnı ve kollarından bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Antalya'da öfkeli koca dehşeti: Karısını bıçaklayarak ...
Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından ...
Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından ...
Üniversiteli İrem Su’nun annesinden yürek burkan paylaşım Kazada yaşamını yitiren 19 yaşındaki İrem Su’nun annesi: “17 ay oldu, özlem git gide artıyor, acı gittikçe büyüyor, kor alev yaktıkça yakıyor”
YEREL HABERLER Üniversiteli İrem Su’nun annesinden yürek burkan ...
Tolga'nın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Tolga'nın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Antalya'da tedbirsiz düğün ve kına gecesi
YEREL HABERLER Antalya'da tedbirsiz düğün ve kına gecesi
Aynı yerde iki farklı kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Aynı yerde iki farklı kaza: 3 yaralı
Antalya'da pazarda korona tedbirlerine uyulmadı; meyve ve sebze çıplak elle seçildi
YEREL HABERLER Antalya'da pazarda korona tedbirlerine uyulmadı; ...
Motosikletli gencin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Motosikletli genç doğum gününde hayatını kaybetti, araç sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER Motosikletli gencin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya ...
Çifte cinayet sonrası dondurma yiyen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Çifte cinayet sonrası dondurma yiyen zanlı tutuklandı
Alanya Belediye Başkanı Yücel'in testi pozitif çıktı (3)
YEREL HABERLER Alanya Belediye Başkanı Yücel'in testi pozitif çıktı ...
Alanya Belediye binası önünde hizmet çadırı kuruldu, sirkülasyon azaltıldı Başkanın test sonucunun pozitif çıktığı Alanya Belediye binasında Covid-19 tedbiri
YEREL HABERLER Alanya Belediye binası önünde hizmet çadırı kuruldu, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X