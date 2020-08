Antalya'ya bir haftada 180 bin turist geldi

Alparslan ÇINARNamık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)TURİZM kenti Antalya'da yabancı tatilci hareketliliği devam ediyor. 10 Ağustos'ta Rusya'dan gerçekleşen ilk charter seferinin ardından günlük ortalama 26 bin yabancı turist kente geldi. Bir haftalık süreçte 110 bini Rusya'dan olmak üzere Ukrayna, Almanya ve İngiltere'den toplamda 180 binin üzerinde yabancı tatilci havalimanından giriş yaptı. Yaşanan turist hareketliliği, bölgedeki 5 yıldızlı tesislerin çalışanlarının yüzünü güldürdü.

Koronavirüs (Covid-19) sonrası 1 Haziran itibarıyla başlayan 'Kontrollü Sosyal Hayat' ile otellerin 'Güvenli Turizm Sertifikası' alması iç turizmi hareketlendirip Antalyalı turizmciyi mutlu etti. Antalya'daki otellerde alınan koronavirüs tedbirleri sonrasında Almanya'nın 4 Ağustos'ta seyahat izni vermesi Rusya'nın ise 10 Ağustos'ta bölgeye charter uçuşları başlatmasıyla Antalya'ya yabancı turist akını da başladı.

KENDİ ÜLKELERİNDE KORONAVİRÜS TESTLERİ ALINIYOR

Kente gelmek isteyen tüm turistler, kendi ülkelerinde birtakım koronavirüs aşamalarından geçmek zorunda. Türkiye'ye gelmeden önce bir PCR (koronavirüs testi) yaptıran tatilciler, bu test sonucuyla birlikte bilet alıp uçağa ateşleri ölçülerek alınıyor. Uçaktaki tüm tatilcilerin test sonuçları bir raporla uçuş görevlilerine bildiriliyor. Seyahat süresince tüm yolcular maske ve fiziki mesafe kuralına uygun olarak hareket ediyor. Seyahat sırasında ateşi yükselen ya da koronavirüsün herhangi bir belirtisini gösteren yolcu olursa bu durum iniş yapılacak havalimanı kulesiyle paylaşılıyor. Bu paylaşımın ardından iniş yapılacak havalimanında hazırlık başlıyor. Uçak aprona inince ilk önce bu yolcu aprondan alınarak bekleyen ambulansla hastaneye sevk ediliyor. Diğer yolcular ise havalimanına girişten itibaren termal kameralarla izlenerek ateşleri ölçülüyor. Termal kameradan ateş ölçümü tüm yolculara uygulanan standart bir uygulama haline getirildi. Türkiye'ye gelen tatilciler havalimanından konaklayacakları tesise kadar yine maske, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak götürülüyor.

SEZON KASIM AYINA UZADI

Geçen yıl birbiri ardına turizm rekorları kıran ve en son 15 milyonun üzerinde tatilciyi ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kıran turizmin başkenti Antalya bu yıl sezonu uzattı. 10 Ağustos'ta 80 uçak seferiyle 20 binin üzerinde Rus turistin gelmesiyle birlikte tesislerde hareketlilik yaşanması turizmcilerin yüzünü güldürdü. Turizm sezonunun bu yıl kasım ayına kadar uzadığını tahmin eden turizmciler, kapalı olan tesislerini açarak hizmet vermeye başladı. Bugüne kadar tesislerin yüzde 60'ı açıldı.

DÖRT ÜLKE BAŞI ÇEKİYOR

Türkiye'nin özellikle de Antalya pazarında büyük etkisi olan Rus turistlerin hareketliliği ise hız kesmeden devam ediyor. 10 Ağustos'tan bu yana Rusya, Ukrayna, Almanya ve İngiltere'den gelişler devam ediyor. 1 haftalık süreçte kente bu 4 ülkeden 834 uçak seferi gerçekleşti. İlk sırayı 420 uçak seferiyle Rusya alırken ikinci sırada 191 seferle Ukrayna, 125 seferle Almanya, 98 seferle İngiltere yer aldı. Rusya gelen yolcu sayısı 1 haftalık süreçte 110 bin 808'i görürken ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 36 bin 248 yolcuyla Ukrayna, üçüncü 18 bin 797 yolcuyla İngiltere, 14 bin 864 yolcuyla Almanya ise 4'üncü sırada yer aldı. Kente bu süreçte 180 bin 717 yabancı tatilci geldi.

'RUSLAR'DA PATLAMA OLDU'

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, her gün yoğun bir şekilde yabancı turistleri ağırladıklarını belirtti. Gelen yolcu rakamlarında bir artış beklediklerini de kaydeden Yılmaz, Rusya'nın geçen yılki rakamların yarısını şimdiden doldurduğunu söyledi. Sezonun bu yıl uzadığını kaydeden Yılmaz, "Tur operatörlerinden aldığımız bilgiler de bu yıl sezonun uzadığı yönünde. Kasım ayına kadar uzayacak diye tahmin ediyoruz. Rusya'dan hızlı bir başlangıç aldık ve bu Ruslar eylül ayı itibariyle pik yapacaktır. Rus yolcularda bir patlama oldu diyebiliriz" dedi.

Bir haftalık rakamları da paylaşan Bilgihan Yılmaz, 7 gün gibi kısa süre içinde Rusya, Ukrayna, Almanya ve İngiltere'den toplamda 180 binin üzerinde bir yolcu geldiğini bunun da ortalama günde 25 bin yolcu olduğunu söyledi.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol ise alınan güvenlik önlemlerine vurgu yaptı. Yurt dışındaki birçok havalimanının çok tedbirleri davrandığını ancak içlerinde Türkiye'deki havalimanlarının daha hassas olduğunu da kaydeden Varol, "Türkiye alınan önlemler açısından en ileride. Uçaklarda da birtakım önlemler alınıyor, ama termal kamera uygulaması dünyada her havalimanında uygulanan bir şey değil. Biz çok hassas davranıyoruz" dedi.

Varol, ayrıca Rusların yeniden Antalya'ya gelmesiyle birlikte Antalya Havalimanı'nda dış hatlar 2 terminalini de açıp hizmete sunduklarını ve bu şekilde fiziki mesafeyi daha kolay uyguladıklarını ifade etti.

OTOKONTROL UYGULAMASI

Rusların geç gelmesi nedeniyle turizm sezonu uzarken, Serik ilçesi Belek bölgesindeki 5 yıldızlı tesislerin yöneticilerinin de yüzü güldü. Alınan önlemlerden hiçbir şekilde taviz vermediklerini anlatan Cornelia Diamond Golf Resort Hotel Genel Müdürü Zafer Alkaya, "Lokomotif kafile Ukraynalılar oldu. 10 Ağustos itibariyle Rusya trafiği açıldı ve önemli ölçüde turist almaya başladık. Doluluklar bir anda yükseldi. Bize moral oldu. İnsanlığın sağlığı için önlemlere uyuyoruz. Doluluk oranlarına gelince bizim otelimizde yüzde 60-65'lere ulaştı. Bu sürecin gerektirdiği şekilde fiziki mesafeyi korumak için yüzde 65'in üzerine çıkmıyoruz" dedi.

Bir diğer 5 yıldızlı otel olan Calista Luxury Resort Genel Müdürü Ali Kızıldağ, temmuz itibarıyla hizmet verme başladıklarını anlattı. Kızıldağ, "Önlemler konusunda bizler kadar misafirlerimiz de dikkatli. Biz yine de tedbiri elden bırakmıyoruz. Her şey en üst düzeyde sağlanıyor. Bu yıl tahminen 3.54 milyon Rus misafiri ağırlarız. Fiziki mesafe kurallarını uyguladığımız için yüzde 65 kapasitesine ulaşınca otokontrol uygulaması devreye giriyor ve biz de yeni rezervasyon almıyoruz. Misafirlerimizi başka otellere yönlendiriyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARNamık Kemal KILINÇ

2020-08-19 08:30:29



