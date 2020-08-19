Antalya OSB'de fabrika yangını (1)

'İyi ki senin kızınım'

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-08-19 08:45:06



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