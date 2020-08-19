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Antalya'da soğuk hava deposu üretimi yapılan fabrikada yangın

İHA

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde soğuk hava deposu üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Antalya'da soğuk hava deposu üretimi yapılan fabrikada yangın

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde soğuk hava deposu üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 08.00 sıralarında sanayi bölgesinin 2. kısmındaki bir soğuk hava deposu üretimi yapan bir fabrikada başladı. İhbarla bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi bölgesinin itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangının mesai saatinden önce başladığı için içeride kimse olmadığı ve herhangi bir yaralı ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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