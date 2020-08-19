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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya OSB'de fabrika yangını (4)

DHA

Antalya OSB'de fabrika yangını (4)


YANGIN KONTROL ALTINDA
Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), soğuk hava deposu üretimi yapılan fabrikada saat 08.00 sıralarında başlayan yangın, yaklaşık 2,5 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alındı. Karadan ve havadan müdahale edilen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor. 
Yangının çıktığı fabrikaya yakın yerde çalışan Durmuş Ali Göksel, ''Saat 08.00 gibi mesaiye yeni başlamıştık. Çalışmaya başlamak üzereyken dumanların yükseldiğini gördük. 10 dakika içerisinde de bu hali aldı. Her tarafı bir anda dumanlar sardı. Hatta dumanlardan dolayı güneş bile kapandı. Bizim fabrika ile arası mesafeli olduğu için çalışıyoruz. Ancak fabrikanın etrafında sıçrama ihtimaline karşı gerekli önlemleri aldık" dedi.
'HENÜZ ZARAR TESPİTİ YAPMADIK'
Yangının çıktığı fabrikanın sahibi Can Hakan Karaca ise "Üretimlerimizin ortasındaydık. Zor günleri beraberce atlatıp üretim yapmaya çalışıyorduk. Birkaç ay üretimlerimizi durduracak. Emek emek işlediğimiz ince detaylarla oluşturduğumuz bütün değerimizi kaybettik. Elbet yenisini birkaç aya kalmadan baştan yaparız. Yangının çıkış noktasını bilmiyoruz. Maalesef bu türden durumlar yaz aylarında artıyor. Genellikle elektrik kaynağından çıkıyor. Bizim yangın söndürme sistemimiz cayır cayır çalışıyor içeride. Çatı alevi çok kısa sürede iletti. Tahmini zarar tespiti yapmadık, neyin yanıp, yanmadığını bilmiyoruz. Binanın dışındaki ünitelerin yanmadığını görüyorum. Ofislerin bir kısmı yanmış, bir kısmı kullanılabilir durumda" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARISüleyman EKİNAlparslan ÇINAR
2020-08-19 11:12:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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