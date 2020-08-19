Çevreci Komşu Kart kazandırıyor

Muratpaşa Belediyesi Çevreci Komşu Kart projesi ile yılın ilk yedi ayında 1 milyon 416 bin 243 kilogram atıkları geri kazanım sistemine dahil etti. Bunun karşılığında, Çevreci Komşu Kart sahibi vatandaşlar ise 447 bin 250 kredi puan kazandı.

Çevreci Komşu Kart Projesi, Muratpaşa Belediyesi’nce 2016 yılından itibaren uygulanıyor ve cam, kağıt, metal, plastik gibi atıkların hanelerden kredi puanla toplanmasını içeriyor. Çevreci Komşu Kart projesi kapsamında, 2020 yılının ilk gününden 31 Temmuz’a kadar geçen sürede, 132 bin 464 kilogramı cam, 649 bin 459 kilogramı kağıt, 28 bin 858 kilogramı demir, 468 bin 374 kilogramı plastik ve 137 bin 86 kilogramı karışık olmak üzere toplam 1 milyon 416 bin 243 kilogram değerli atık evlerden toplandı. Bu değerli atıklar karşılığı 447 bin 250 kredi puan Çevreci Komşu Kartlara yüklendi. Muratpaşalılar bu kredi puanları; anlaşmalı marketlerde, fırınlarda, sinema salonlarında kullanıyor.

Çevreci Komşu Kartla, 7 milyon 781 bin 509 kwh enerji, 2 milyon 779 bin 110 litre yakıt, 5 milyon 130 bin 145 litre su tasarrufu sağlanırken 61 bin 775 metrekare ormanlık alan da kesilmekten kurtuldu.

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