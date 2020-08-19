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Yaptıkları yakıtsız çalışan motorun üretimi için destek istiyorlar

DHA

Yaptıkları yakıtsız çalışan motorun üretimi için destek istiyorlar


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yaşayan Birol Yılmaz (58), 8 yıl önce arkadaşlarıyla birlikte yakıtsız çalışan motor yaptı. Patenti alınan motorun yalnızca otomotiv sektöründe değil, elektrik enerjisinden tarıma ve savunma sanayine kadar çok geniş birçok alanda kullanılabileceğini belirten Yılmaz, motorun prototipini üretmek için kamu kurumlarından ve özel kuruluşlardan destek beklediklerini açıkladı. Yılmaz, "Zıt piston çalışma prensibine sahip. İkiz zamanlı. Motorumuzun termodinamik yapısını aerodinamik yapıya çevirdiğimiz ve netyum grenade mıknatıslarından aldığımız manyetik enerjiyi mekanik enerjiye çevirdik" dedi
Antalya'da mühendis, fizikçi, teknik tasarımcı ve motor teknikerinden oluşan bir grup 8 yıl süren çalışmaları sonucunda yakıtsız çalışan motor projesini tamamladı. Haziran ayında patenti alan ekip, motorun prototipini üretmek için kamu kurumlarından ve özel kuruluşlardan destek beklediklerini duyurdu. Grubun sözcüsü motor teknikeri Birol Yılmaz, motorun yalnızca otomotiv sektöründe değil, elektrik enerjisinden tarıma ve savunma sanayiye kadar çok geniş bir alanda kullanılabileceğini, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını vurguladı.
SIFIR YAKIT, SIFIR EGZOZ SALINIMINA SAHİP
Birol Yılmaz, emekli olduktan sonra arkadaşlarıyla birlikte, motor tasarımı yapmaya karar verdiklerini anlattı. Geliştirilen motorun sıfır yakıt, sıfır egzoz salınımlı, daha sessiz daha güçlü olduğunu belirten Yılmaz, bu motorun ulaşımda, enerjide ve iklimlendirme gibi birçok alanda kullanılabileceğini aktardı. Birol Yılmaz, "Zıt piston çalışma prensibine sahip. İkiz zamanlı. Motorumuzun termodinamik yapısını aerodinamik yapıya çevirdiğimiz ve netyum grenade mıknatıslarından aldığımız manyetik enerjiyi mekanik enerjiye çevirdik" dedi.
'İNSANLIĞA KAZANDIRMAK İSTİYORUZ'
8 yılda tasarladıkları motorun haziran ayında patentini aldıklarını belirten Birol Yılmaz, "Çalışmamızı realiteye dökmek, insanlığa sunmak için maddi destekten daha ziyade bunu uygulayabilecek bir yatırımcıya, girişimciye ya da devlet kurumlarına ihtiyaç duyuyoruz. Bunu insanlığa kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.
DİZEL VE BENZİNLİ ARAÇLAR KALDIRILACAK
2030 yılı itibariyle dizel araçların imalatının durdurulacağını aktaran Yılmaz, "Bunun akabinde benzinli araçların da imalatı kaldırılacak. İnsanlara farklı bir teknoloji sunulacak. Fakat o tarihlerde ne kadar elektrikli araçlara, ne kadar nükleer santrallere ihtiyaç duyulacağı da muammadır. Onun için patentini aldığım bu ürünü Türk milletine kazandırmak istiyoruz. Bunun için devlet kurumlarından imkan istiyoruz" dedi.
45 DAİREYİ BESLEYECEK ELEKTRİK ÜRETEBİLİYOR
Birol Yılmaz, "3 bin 485 CC'de tasarladığımızda 3+1 olan 45 dairenin enerjisini besleyecek elektrik üretebiliyoruz. İklimlendirme de de aynısını gerçekleştirebiliyoruz. SİHA'lar şu an 160 beygir, biz 523 beygirden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2020-08-19 11:29:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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