Vali Yazıcı, Alaaddin Keykubat Kampında gençlerle buluştu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Alaaddin Keykubat Gençlik Kampını ziyaret etti. Gençlerle bir araya gelen Vali Ersin Yazıcı, gençlerle ok attı ve onlardan gelen soruları cevapladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın belirlediği önlemler çerçevesinde, 25 gencin bulunduğu kamp alanında incelemelerde bulunan Vali Yazıcı’ya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve beraberinde bulunan protokol heyeti eşlik etti. Yavuz Gürhan, Vali Yazıcı’ya Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen gençlerin hem kaynaşmasını, hem de Antalya’nın güzelliklerini görme fırsatı sağladığı Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı hakkında bilgi verdi. Gürhan, gençlik kampında sportif ve eğitsel gençlere sunulan imkanlarla hem tatillerini geçirdikleri hem kendilerini geliştirdikleri söyledi.

“Önemli hizmetlere imza atacaksınız"

Gençlikle Söyleşi programında Antalya Valisi Ersin Yazıcı, gençlere mesleki tecrübelerini anlattı ve gelecekteki eğitim planlamalarına ilişkin paylaşımlarda bulundu. Yazıcı, “Ülkemizin çeşitli illerinden gelmiş ve aynı çatının altında aynı kazandan yemek yiyen gençler olarak Türkiye Cumhuriyeti çatısının altında birbirinize hoşgörü ile yaklaşıp, birbirinizin güzelliklerini ön plana çıkararak ömür boyu sürecek arkadaşlıklar kuracaksınız. Böylece hem kendi, hem toplumumuzun hem de devletimizin yaşantısında çok önemli hizmetlere imza atacaksınız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.