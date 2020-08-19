90 sürücüye ceza drone ile geldi Antalya'da trafik havadan denetlendi

Antalya'da helikopter ve drone ile yapılan trafik denetiminde toplamda 90 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında “sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirmemakas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek” gibi ihlallerin önlenmesine yönelik, Antalya Karayolları üzerinde 1117 Ağustos tarihleri arasında helikopter ve drone ile denetim yapıldı.

Yapılan trafik denetiminde 90 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

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