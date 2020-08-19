Emine Erdoğan ve Bakan Kurum kaplumbağaları denize uğurladı



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya´nın Kaş ilçesinde tedavisi tamamlanıp, takip için çip takılan 4 deniz kaplumbağasını denize uğurladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından turizm temasının `Patara Yılı´ olarak belirlediği Antalya´nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti´nin sahilinde, çip takılan caretta caretta türü 3 yetişkin deniz kaplumbağası ve bir erişkin yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı programla denize bırakıldı.

Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı kapsamında ilk olarak, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, Patara kumsalında Emine Erdoğan ve Bakan Murat Kurum ile beraberindekilere yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Caretta carettalar ve Patara sahilinden görsellerin yer aldığı fotoğraf sergisini inceleyen Emine Erdoğan ve Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan ve su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından çekilen görüntülerden oluşan caretta caretta tanıtım filmini de izledi.

4 KAPLUMBAĞA DENİZE BIRAKILDI

Ardından Dünya Doğayı Koruma Birliği´nin (IUCN) kırmızı listesinde bulunan ve nesli tehlike altındaki türler arasındaki deniz kaplumbağalarından, tedavileri tamamlanan yetişkin 3 caretta caretta ve bir yeşil deniz kaplumbağası, takip amaçlı çip takılarak denize bırakıldı. Sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından deniz kaplumbağalarının doğal yaşam alanlarına dönüşü de su içinden görüntülendi.

PATARA ANTİK KENTİ´NE ZİYARET

Programda Emine Erdoğan ve Bakan Murat Kurum, `2020 Patara Yılı´ kapsamında, Patara Antik Kenti´ni de ziyaret etti. Ziyarette Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından Emine Erdoğan ve Bakan Kurum´a antik kent, devam eden kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2020-08-19 20:57:52



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