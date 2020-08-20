Alanyalı üretici keçiboynuzunda bahçeleşmeye yöneliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyalı üretici keçiboynuzunda bahçeleşmeye yöneliyor

DHA

Alanyalı üretici keçiboynuzunda bahçeleşmeye yöneliyor


Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde son dönemde keçiboynuzu üretimine yönelik bahçeleşmeye geçilmeye başlandı. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, "Bir ağaçtan 250300 kilogram arasında verim alınabilir. Bugün keçiboynuzunun 1 kilogramının üreticiden çıkışı 7,58 TL'dir" dedi.
Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişen hem sağlıklı hem de birçok konuda faydalı olan keçiboynuzu bitkisi Antalya'nın Alanya ilçesinde de üretiliyor. Genellikle bahçelerde birer ikişer ağaç olarak yetiştirilen keçiboynuzu, son 56 yıldır keçiboynuzu bahçesi kurularak üretilmeye başlandı. Hem hayvanlar için yem hem de insanlar için çerezlik olarak tüketilen çok değerli bir bitki türü olan keçiboynuzu, besin elementleri ve mineraller açısından da çok zengindir. İngilizcede genellikle 'St. Johns Bread', Almancada ise 'Johannisbrot' olarak bilinen keçiboynuzu her iki dilde de 'Yahya Peygamberin ekmeği' anlamına gelir. Yahya Peygamberin çölde ekmek yerine tükettiği bir meyve olduğu bilinen keçiboynuzunun yaklaşık 5 bin yıldır tüketildiği tahmin ediliyor.
'ÖLÇÜ OLARAK DA KULLANILIYORDU'
Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, keçiboynuzunun çok değerli bir bitki olduğunu belirterek, "Çok önceki yıllarda Yahya Peygamber zamanında sahrada, yaşamını idame ettirmek için yaklaşık bir ay sadece keçiboynuzuyla besin ihtiyacını karşılamış. Onun için de gerçekten kıymetli bir bitki. Aynı zamanda keçiboynuzu yine önceki dönemlerde, bir tane harnubun içinde yaklaşık 15 tane çekirdek bulunan ve bu çekirdeklerin oranları miligram olarak hepsi birbirine eşit olduğu için bin dane ağırlık olarak bir sapma ortaya çıkmadığından dolayı özellikle tartımlarda kullanılan hatta karatın da buradan geldiğini anlayabiliriz. Altın ve değerli mücevherlerin tartımında kullanılan, yani her yönüyle faydalı bir üründür" dedi. 
'HUBUBAT BİTKİLERİN OLDUĞU YERLERDE DAHA VERİMLİ OLUYOR'
Akdeniz ve Ege kıyılarında görülen keçiboynuzu için özellikle kurulan bir bahçe olmadığını dile getiren Başkan Göktepe, son yıllarda bu bitkiye özel bahçe kurulmaya başladığını söyledi. Göktepe, "İlçemizde, Akdeniz'in kıyı şeridindeki bütün ilçelerde ve Ege Bölgesi'nde de bir kapama bahçesi olarak kurulmuş keçiboynuzu göremeyiz. Son 5-6 yıldır hatta 10 yıla kadar olan dönemlerde orman arazilerinin özel ağaçlandırma olan yerlerde nispeten yeni kapama bahçeler kurulmaya başladı. Ancak her üreticinin bahçesinde, özellikle buğday üretimi yaptığı yerlerde 1 dekarda yaklaşık 5-6 tane keçiboynuzu görebilirsiniz. Bunlar buğday ve diğer hububat bitkilerin yetiştiriciliğinin yapıldığı dönemlerde daha verimli haldelerdi. Çünkü ekimi yapıldığında buna taban gübresi ve diğer gübrelerin verilmesiyle keçiboynuzu da dip tarafına, habitusunu kapladığı yerlerde besin elementlerini alıyordu. Daha sonra çapalama işlemleri yapılıyordu, verim daha çok artıyordu. Buğday ekimi en azından ilçemizde çok yapılmadığı için keçiboynuzunun verimi çok da iyi değil" diye konuştu.
'ÜRETİCİDEN ÇIKIŞI 7,58 TL'
Keçiboynuzunun üretim aşaması hakkında da bilgi veren Başkan Göktepe, şunları söyledi:
"Bir fidanı toprakla buluşturduğumuzda yaklaşık 510 yıl arasında ilk meyvesini vermeye başlar. Daha sonra iyi bakım olduğunda topraktan makromikro besin elementlerini alması ve gerekli takviyelerin yapılması neticesinde de 15 metreye kadar uzayabilen bir bitkidir. Keçiboynuzunun ekonomik verim yaşı 10'uncu yaşından sonra 10 ve 15'inci yaşlarda ekonomik verime yatar. Bir ağaçtan 250300 kilogram arasında verim alınabilir. Bugün keçiboynuzunun 1 kilogramının üreticiden çıkışı 7,58 TL'dir. Bu da tabiri caizse altınla, dolarla yarışır durumdadır."
'ÜRETİCİLERE KAPAMA BAHÇELERİ KURMALARINI ÖNERİYORUM'
Keçiboynuzunun Alanya'nın çok kırsal alanlarında kendiliğinden yetişebilen bir bitki olduğunu belirten Başkan Göktepe, "Bir tohumun yere düşmesiyle kayrak olan bir alan veya erozyona tabi olan bir alan olsun burada dahi kendiliğinden yetişip üreticiliği yapılan bir bitkidir. Biz bunu üreticilerimize hem ziraat odası olarak hem de kendim bir ziraat mühendisi olarak bütün kırsal alanlarda rakımın 450-500 olduğu yerlerde ciddi anlamda kapama bahçeleri kurmalarını öneriyorum" dedi.
ÇOK YÖNLÜ BİTKİ
Keçiboynuzunun nasıl kullanılacağıyla ilgili de bilgi veren Başkan Göktepe, şöyle konuştu:
"Keçiboynuzu hem hayvansal yem bitkisi olarak kullanılır hem insanlar açısından çerezlik olarak tüketilir. Petrol, tıp sanayisinde ayrıca boyama ve endüstri sanayilerinde de çok yoğun olarak kullanılabiliyor. Ayrıca pekmezi yapılıyor. Pekmezi de yoğun bir şekilde talep gören ve üreticinin yüzünü güldüren bir ürün olarak değerlendirebilir."
'MALİYETİ AZ, KAZANCI BOL'
Alanya'nın Değirmendere Mahallesi'nde yaşayan ve bahçesinde birkaç keçiboynuzu bulunan Hilmi Günay, bu meyvenin çok fazla maliyeti olmadığını getirisinin iy olduğunu söyledi. Günay, "Aşağı yukarı 20 yıllık bir ağaçtan 100-300 kilogram arasında bir hasat alıyoruz. Onu da 8 ile çarptığımız zaman 2 bin 500 TL civarında bir getirisi oluyor. Maliyeti az, kazancı bol olan bir ürün. Lokman hekimin de çok tavsiye ettiği bir ürün. Özellikle bizim buralarda pekmezini çok çıkarıyorlar" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2020-08-20 08:24:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otizmli çocuklara ilk kez uygulanan eğitim modeli
YEREL HABERLER Otizmli çocuklara ilk kez uygulanan eğitim modeli
Traktörle dereye uçan çiftçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörle dereye uçan çiftçi hayatını kaybetti
Emine Erdoğan ve Bakan Kurum kaplumbağaları denize uğurladı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Emine Erdoğan ve Bakan Kurum kaplumbağaları denize ...
Antalyaspor kamp dönüşü hazırlarını sürdürüyor Nuri Şahin takımla ilk idmanına çıktı
YEREL HABERLER Antalyaspor kamp dönüşü hazırlarını sürdürüyor Nuri ...
Nuri Şahin, Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER Nuri Şahin, Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıktı
Emine Erdoğan, çip takılan caretta carettaları denize bıraktı Emine Erdoğan: “Onlar dünyanın en eski şahitleri ama ne yazık ki nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya” “Onların yaşam alanlarını ve göç yollarını her türlü tehditten korumalıyız” “Ben de çip sayesinde takipçisi olacağım. Hepsinin yolu ve bahtı açık olsun”
YEREL HABERLER Emine Erdoğan, çip takılan caretta carettaları denize ...
Emine Erdoğan ve Bakan Kurum kaplumbağaları denize uğurladı (2)
YEREL HABERLER Emine Erdoğan ve Bakan Kurum kaplumbağaları denize ...
Emine Erdoğan ve Bakan Kurum kaplumbağaları denize uğurladı
YEREL HABERLER Emine Erdoğan ve Bakan Kurum kaplumbağaları denize ...
Antalyaspor, Nuri Şahin'i renklerine bağladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Nuri Şahin'i renklerine bağladı
Alanya’da kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza yağdı Polis, 54 motosiklet sürücüsüne 20 bin 697 TL ceza kesti
YEREL HABERLER Alanya’da kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ...
Kemer’de korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Kemer’de korona virüs denetimi
Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş (3)
YEREL HABERLER Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir ...
Turistlerdeki tatil özlemini gören turizmcilerin gözü aşıda “Covid-19 aşısı bulunursa turizm patlar” Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca: “İnsanlar artık deniz, kum, güneş üçlüsünü, özgürlüğü, tarihi, doğayı, lezzeti, kısacası tatili özledi” “2019’daki rakamları katlarız. Çünkü insanların en çok ihtiyaç duyduğu şey bir aşı” “Aşı bulunursa her şey eskisinden daha iyi olacak”
YEREL HABERLER Turistlerdeki tatil özlemini gören turizmcilerin gözü ...
90 sürücüye ceza drone ile geldi Antalya'da trafik havadan denetlendi
YEREL HABERLER 90 sürücüye ceza drone ile geldi Antalya'da trafik ...
Türkiye'yi güvenli bulan turistlerden 'Tatile gelin' çağrısı
YEREL HABERLER Türkiye'yi güvenli bulan turistlerden 'Tatile gelin' ...
Türkiye'yi güvenli bulan turistlerden 'Tatile gelin' çağrısı
YEREL HABERLER Türkiye'yi güvenli bulan turistlerden 'Tatile gelin' ...
Gümrük kaçağı sahte parfümler polise takıldı
YEREL HABERLER Gümrük kaçağı sahte parfümler polise takıldı
Evden 400 bin TL çalan şüpheliler, bekçilere yakalandı
YEREL HABERLER Evden 400 bin TL çalan şüpheliler, bekçilere ...
Oto galericiler belge şartı Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan oto galerici, Noter'den alım-satım işlemi yapamayacak
YEREL HABERLER Oto galericiler belge şartı Mesleki Yeterlilik ...
Belediye kreşinde Kızılderili ateşi yandı
YEREL HABERLER Belediye kreşinde Kızılderili ateşi yandı
Türel, Bir Zamanlar Antalya Kent Müzesi’nde
YEREL HABERLER Türel, Bir Zamanlar Antalya Kent Müzesi’nde
Kızlarının düğününde birlikte dans ettiği kocası tarafından 24 saat sonra öldürülen kadına son veda Ağabeyi gözyaşları içerisinde tabutu taşırken, kızı ‘anne’ diyerek feryat etti Eşi tarafından boynundan, karnından ve kollarından bıçaklanarak öldürülen kadın bugün toprağa verildi
YEREL HABERLER Kızlarının düğününde birlikte dans ettiği kocası ...
CHP’li gençler Başkan Genç'i ziyaret etti
YEREL HABERLER CHP’li gençler Başkan Genç'i ziyaret etti
Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş (2)
YEREL HABERLER Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X