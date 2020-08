Alanyalı üretici keçiboynuzunda bahçeleşmeye yöneliyor

Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde son dönemde keçiboynuzu üretimine yönelik bahçeleşmeye geçilmeye başlandı. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, "Bir ağaçtan 250300 kilogram arasında verim alınabilir. Bugün keçiboynuzunun 1 kilogramının üreticiden çıkışı 7,58 TL'dir" dedi.

Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişen hem sağlıklı hem de birçok konuda faydalı olan keçiboynuzu bitkisi Antalya'nın Alanya ilçesinde de üretiliyor. Genellikle bahçelerde birer ikişer ağaç olarak yetiştirilen keçiboynuzu, son 56 yıldır keçiboynuzu bahçesi kurularak üretilmeye başlandı. Hem hayvanlar için yem hem de insanlar için çerezlik olarak tüketilen çok değerli bir bitki türü olan keçiboynuzu, besin elementleri ve mineraller açısından da çok zengindir. İngilizcede genellikle 'St. Johns Bread', Almancada ise 'Johannisbrot' olarak bilinen keçiboynuzu her iki dilde de 'Yahya Peygamberin ekmeği' anlamına gelir. Yahya Peygamberin çölde ekmek yerine tükettiği bir meyve olduğu bilinen keçiboynuzunun yaklaşık 5 bin yıldır tüketildiği tahmin ediliyor.

'ÖLÇÜ OLARAK DA KULLANILIYORDU'

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, keçiboynuzunun çok değerli bir bitki olduğunu belirterek, "Çok önceki yıllarda Yahya Peygamber zamanında sahrada, yaşamını idame ettirmek için yaklaşık bir ay sadece keçiboynuzuyla besin ihtiyacını karşılamış. Onun için de gerçekten kıymetli bir bitki. Aynı zamanda keçiboynuzu yine önceki dönemlerde, bir tane harnubun içinde yaklaşık 15 tane çekirdek bulunan ve bu çekirdeklerin oranları miligram olarak hepsi birbirine eşit olduğu için bin dane ağırlık olarak bir sapma ortaya çıkmadığından dolayı özellikle tartımlarda kullanılan hatta karatın da buradan geldiğini anlayabiliriz. Altın ve değerli mücevherlerin tartımında kullanılan, yani her yönüyle faydalı bir üründür" dedi.

'HUBUBAT BİTKİLERİN OLDUĞU YERLERDE DAHA VERİMLİ OLUYOR'

Akdeniz ve Ege kıyılarında görülen keçiboynuzu için özellikle kurulan bir bahçe olmadığını dile getiren Başkan Göktepe, son yıllarda bu bitkiye özel bahçe kurulmaya başladığını söyledi. Göktepe, "İlçemizde, Akdeniz'in kıyı şeridindeki bütün ilçelerde ve Ege Bölgesi'nde de bir kapama bahçesi olarak kurulmuş keçiboynuzu göremeyiz. Son 5-6 yıldır hatta 10 yıla kadar olan dönemlerde orman arazilerinin özel ağaçlandırma olan yerlerde nispeten yeni kapama bahçeler kurulmaya başladı. Ancak her üreticinin bahçesinde, özellikle buğday üretimi yaptığı yerlerde 1 dekarda yaklaşık 5-6 tane keçiboynuzu görebilirsiniz. Bunlar buğday ve diğer hububat bitkilerin yetiştiriciliğinin yapıldığı dönemlerde daha verimli haldelerdi. Çünkü ekimi yapıldığında buna taban gübresi ve diğer gübrelerin verilmesiyle keçiboynuzu da dip tarafına, habitusunu kapladığı yerlerde besin elementlerini alıyordu. Daha sonra çapalama işlemleri yapılıyordu, verim daha çok artıyordu. Buğday ekimi en azından ilçemizde çok yapılmadığı için keçiboynuzunun verimi çok da iyi değil" diye konuştu.

'ÜRETİCİDEN ÇIKIŞI 7,58 TL'

Keçiboynuzunun üretim aşaması hakkında da bilgi veren Başkan Göktepe, şunları söyledi:

"Bir fidanı toprakla buluşturduğumuzda yaklaşık 510 yıl arasında ilk meyvesini vermeye başlar. Daha sonra iyi bakım olduğunda topraktan makromikro besin elementlerini alması ve gerekli takviyelerin yapılması neticesinde de 15 metreye kadar uzayabilen bir bitkidir. Keçiboynuzunun ekonomik verim yaşı 10'uncu yaşından sonra 10 ve 15'inci yaşlarda ekonomik verime yatar. Bir ağaçtan 250300 kilogram arasında verim alınabilir. Bugün keçiboynuzunun 1 kilogramının üreticiden çıkışı 7,58 TL'dir. Bu da tabiri caizse altınla, dolarla yarışır durumdadır."

'ÜRETİCİLERE KAPAMA BAHÇELERİ KURMALARINI ÖNERİYORUM'

Keçiboynuzunun Alanya'nın çok kırsal alanlarında kendiliğinden yetişebilen bir bitki olduğunu belirten Başkan Göktepe, "Bir tohumun yere düşmesiyle kayrak olan bir alan veya erozyona tabi olan bir alan olsun burada dahi kendiliğinden yetişip üreticiliği yapılan bir bitkidir. Biz bunu üreticilerimize hem ziraat odası olarak hem de kendim bir ziraat mühendisi olarak bütün kırsal alanlarda rakımın 450-500 olduğu yerlerde ciddi anlamda kapama bahçeleri kurmalarını öneriyorum" dedi.

ÇOK YÖNLÜ BİTKİ

Keçiboynuzunun nasıl kullanılacağıyla ilgili de bilgi veren Başkan Göktepe, şöyle konuştu:

"Keçiboynuzu hem hayvansal yem bitkisi olarak kullanılır hem insanlar açısından çerezlik olarak tüketilir. Petrol, tıp sanayisinde ayrıca boyama ve endüstri sanayilerinde de çok yoğun olarak kullanılabiliyor. Ayrıca pekmezi yapılıyor. Pekmezi de yoğun bir şekilde talep gören ve üreticinin yüzünü güldüren bir ürün olarak değerlendirebilir."

'MALİYETİ AZ, KAZANCI BOL'

Alanya'nın Değirmendere Mahallesi'nde yaşayan ve bahçesinde birkaç keçiboynuzu bulunan Hilmi Günay, bu meyvenin çok fazla maliyeti olmadığını getirisinin iy olduğunu söyledi. Günay, "Aşağı yukarı 20 yıllık bir ağaçtan 100-300 kilogram arasında bir hasat alıyoruz. Onu da 8 ile çarptığımız zaman 2 bin 500 TL civarında bir getirisi oluyor. Maliyeti az, kazancı bol olan bir ürün. Lokman hekimin de çok tavsiye ettiği bir ürün. Özellikle bizim buralarda pekmezini çok çıkarıyorlar" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

