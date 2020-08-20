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MHP ilçe kongreleri 5 Eylül’de başlayacak 5 Eylül’de başlayacak olan MHP ilçe kongreleri, 27 Eylül’de son bulacak MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun:” “Antalya İl Başkanlığı olarak kongreleri 5 Eylül Cumartesi günü Muratpaşa’da başlatıyoruz” “Kişisel çıkarlara izin verilmeyecek” MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan: "Halkımızın sağlığını düşünüyoruz. Kongrelerimiz sadece delege bazında yapılacak"

İHA

MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, ilçe kongrelerinin alınan kurallar doğrultusunda 5 Eylül Cumartesi günü Muratpaşa'dan başlayacağını belirterek, "Kongrelerimizi 27 Eylül'de Gazipaşa'da sonlandıracağız" dedi. MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan ise vatandaşların sağlığı düşünülerek kongrelerin sadece delegeler bazında yapılacağını söyledi.

MHP ilçe kongreleri 5 Eylül’de başlayacak 5 Eylül’de başlayacak olan MHP ilçe kongreleri, 27 Eylül’de son bulacak MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun:” “Antalya İl Başkanlığı olarak kongreleri 5 Eylül Cumartesi günü Muratpaşa’da başlatıyoruz” “Kişisel çıkarlara izin verilmeyecek” MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan: "Halkımızın sağlığını düşünüyoruz. Kongrelerimiz sadece delege bazında yapılacak"

MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, ilçe kongrelerinin alınan kurallar doğrultusunda 5 Eylül Cumartesi günü Muratpaşa'dan başlayacağını belirterek, "Kongrelerimizi 27 Eylül’de Gazipaşa’da sonlandıracağız" dedi. MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan ise vatandaşların sağlığı düşünülerek kongrelerin sadece delegeler bazında yapılacağını söyledi.
MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İl Başkanı Hilmi Durgun ve İl Kadın Kolları Başkanı Ayça Sezer Naz bir otelde düzenlenen toplantıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
5 Eylül’de başlayacak olan ilçe kongreleri hakkında bilgiler veren Başkan Durgun, “Covid19 salgını dolayısıyla yaşanan olağan dışı şartlarda partimizin ilçe kongrelerinde titizlikle alınması gereken kurallar 4 Ağustos’ta genel merkez başkanlık divanı toplantısında alınmıştır” dedi.

“Kişisel çıkarlara izin verilmeyecek”
Kongre için alınan kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Durgun, şu ifadeleri kullandı:
“Maske, temizlik ve sosyal mesafe kuralı hassasiyetle uygulanacak. İlçe kongrelerinin gerçekleşeceği alanlar dezenfekte edilecek, girişlerde el dezenfektanları bulundurulacak. Kongrelerin gerçekleşeceği alan girişlerinde ateş ölçer ile delegelerin ateşleri ölçülecek. Delegelerin salon içinde sosyal mesafe kurallarına uygun biçimde maske ile yer almaları sağlanacak. Oy kullanma işlemi sırayla yapılacak, delegeler oy kullanma işleminden sonra sandık başında beklemeyecek. Kongreler seyircisiz bir şekilde ve hazirun listesinde bulunan delegelerin katılımıyla gerçekleşecek. Fitne ve fücur hesabıyla veya kişisel çıkar, haset, gereksiz heveskarlık gibi sebeplerle meydana gelebilecek adaylık girişimlerinin birlik ve bütünlük atmosferini bozabileceği göz önüne alınarak, farklı niyetlerle yapılan adaylık girişimleri önlenecek”
Durgun, “Kurallara uyulması zorunludur. Bizlerde Antalya İl Başkanlığı olarak kongreleri 5 Eylül Cumartesi günü Muratpaşa’da başlatıyoruz. Kongrelerimizi 27 Eylül’de Gazipaşa’da sonlandıracağız" diye konuştu.

Başkan’dan maske uyarısı
Milletvekili Abdurrahman Başkan ise vaka sayılarındaki artışlara dikkat çekerek, çeşitli uyarılarda bulundu. Başkan, “Maske takalım. Buna uymak zorundayız. Türkiye’nin yoğun bakımlarının yüzde 65’i tamamen dolu. Kasım ayında bu oranların artacağı düşünülüyor. Hastalarımızı kaybetme riski ile karşı karşıya kalacağız. Ama şöyle de bir durum var. Türkiye’mizde 4 yerli firmamız ön tedavi ve ilaçların üretimine başladı. Bu da sevindirici bir durumdur” dedi.
Kongreler delege bazında yapılacak
Pandemi sebebiyle ilçe kongrelerinin delege bazında yapılacağını aktaran Başkan, “Halkımızın sağlığını düşünüyoruz. Bizde ki herhangi bir covidli kişinin, 10 kişiye yayma durumunu göz önünde bulundurarak, kongrelerimiz delege bazında yapılacak. Genel başkanımız Devlet Bahçeli’de bu konuda oldukça hassas” şeklinde konuştu.
MHP'nin ilçe kongre takvimi şu şekilde:
"5 Eylül Cumartesi günü Muratpaşa Konyaaltı, 6 Eylül Pazar günü KepezKemer, 9 Eylül Çarşamba günü AksekiGündoğmuş, 12 Eylül Cumartesi günü KaşDemre, 13 Eylül Pazar günü KumlucaFinike, 19 Eylül Cumartesi günü AksuDöşemealtı, 20 Eylül Pazar günü ManavgatSerik, 26 Eylül Cumartesi günü KorkuteliElmalı, 27 Eylül Pazar günü AlanyaGazipaşa"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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