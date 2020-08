Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarını her gün temizleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında her gün yapılan temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerine hassasiyetle devam ediyor.

Turizm sezonun yoğun yaşandığı günlerde yerli ve yabancı çok sayıda misafiri ağırlayan Antalya’da her gün on binlerce vatandaşı taşıyan toplu taşıma araçları, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından korona virüs ve salgın hastalıklara karşı önlem amaçlı dezenfekte ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, Antalya'da şehir içi toplu ulaşım hizmeti veren otobüs ve tramvayları düzenli olarak temizliyor, bakteri ve virüslere karşı dezenfekte ediyor. Ulaşım araçları iç, dış temizlik çalışmalarının yanında soğuk ULV (İnce Püskürtme) makinesi ile de detaylı dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutuluyor.

Halk sağlığı için mücadele

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı dezenfeksiyon ekipleri, temizlik çalışmalarında otobüslerdeki tutunma kolları, koltuklar, havalandırma kapakları, cam ve metal yüzeyleri uygun ürünler ile rutin olarak dezenfekte ediyor. Şehir içi ve yaylalar dahil birçok noktaya ulaşım hizmeti veren otobüsler, her gün sefere çıkmadan önce ve sefer sonrasında dezenfekte edilerek, steril bir şekilde yolculuğa hazır hale getiriliyor.

