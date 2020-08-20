Türk fırkateyni Kaş'ta, Yunan fırkateyni Meis önünde bekliyor



Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Türk fırkateyni, Yunanistan'ın Meis Adası önünde ise Yunan fırkateyninin bekleyişi sürüyor. Bugün bölgede 3 askeri helikopter de alçak uçuş yaptı.

Türkiye'nin 'Oruç Reis' için NAVTEX ilan etmesinin ardından Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı fırkateyn Kaş ilçesindeki Limanağzı önünde, Yunan fırkateyni ise Meis Adası önünde bekleyişini sürdürüyor. Bölgede 4 gün aradan sonra bu sabah 3 askeri helikopter, Kaş üzerinde alçak uçuş yaptı. Helikopterler, Meis Adası önlerinden geçiş yaparken, bunlardan biri Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı piste indi. Diğer 2 helikopter ise bölgeden ayrıldı. Türk ve Yunan fırkateylerinin, bölgeden zaman zaman seyre çıktıkları da görüldü.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2020-08-20 12:11:56



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