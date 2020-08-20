Antalyaspor kamp dönüşü hazırlıklarını sürdürüyor Nuri Şahin takımla ilk idmanına çıktı

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'İyi ki senin kızınım'

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Afyon'daki bir haftalık kampı tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon öncesi çalışmalarına tesislerinde devam ediyor.

Antrenman öncesi yeni transferler Nuri Şahin ile Serdar Gürler, takım arkadaşları ile tanıştı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, büyük sahada 6 grup halinde yapılan aerobik temelli toplu oyunlarla tamamlandı.

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