Kepez’in ‘getir sat’ ve ‘indirimli alışveriş’ günleri başlıyor

Kepez Belediyesi, ‘Haydi Hanımlar Getir Sat’ günleri ile ev ekonomisine katkı sunmak isteyen kadınlara, ‘İndirimli Alışveriş Günleri’ ile de ilçe esnafına destek olacak. Kepez Kent Meydanı 22 Ağustos’tan itibaren her hafta saat 10.00 ile 22.00’da alıcı ve satıcıları bir araya getirecek.

Kepez Belediyesi’nin, ‘Haydi Hanımlar Getir Sat’ ve ‘İndirimli Alışveriş Günleri’, Kepez Kent Meydanı’nda 22 Ağustos Cumartesi günü kapılarını arayacak. ‘İndirimli Alışveriş Günleri’ Kepez Belediyesi ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği(AESOB), işbirliğiyle düzenlenecek. İndirimli alışveriş günleriyle ayakkabıdan çantaya, her türlü ürün Antalyalılara hesaplı bir şekilde ulaştırılacak. Her Cumartesi farklı iş sektörleri 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Kepez Kent Meydanı’nda alıcılarla buluşacak. ‘Haydi hanımlar getir sat’ günleriyle de hanımlar, evlerindeki ikinci el eşyaları satma fırsatı bulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.