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Düden Şelalesi'nde 'kötü koku' şikayeti (2)

DHA

Düden Şelalesi'nde 'kötü koku' şikayeti (2)


'KOKUNUN KAYNAĞI BELLİ DEĞİL'
Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin suyundaki kötü kokuyla ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Belediye adına açıklamada bulunan Düden Şelalesi İşletme Müdürü Rıfat Ünal, koku ile ilgili şikayetlerin 2014 yılına dayandığını belirterek, "Vatandaşların bu konuyla ilgili ciddi mağduriyeti var. Bunu biliyoruz. Kokunun kaynağı sondaj pompalarından kaynaklı değildir. Bu sorun vardır ve bunun kaynağı da belli değildir" dedi.
Belediye ve diğer resmi kurumların bu bölgeden numuneler aldığını sözlerine ekleyen Ünal, kokunun kaynağının sondaj olmadığını iddia etti. Ünal, "Bu koku sorununu bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Ancak, kokunun oluşumuna yönelik bulunmuş somut bir delil yok. Bizler de göreve geldiğimiz günden beri araştırıyoruz. Bu sondajlar, kanaldaki suyun debisi yükselsin diye 2018'de kuruldu. Sonra da kapattık. Kapatma sebebimiz koku değil, elektrik tüketiminin fazla olmasından dolayıdır. Bu kokunun kaynağı sondaj değildir. Vatandaşın koku ile ilgili sıkıntısını biliyoruz. Koku denize kadar devam ediyor. Kanal boyunca evleri olanlar kokudan kapı ve pencerelerini açamıyorlar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-08-20 14:19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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