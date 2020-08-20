Ölüm çok sevdiği balıkta yakaladı

Antalya’da arkadaşıyla Manavgat Irmağına balığa giden kişi sabaha karşı ölü bulundu.

Antalya’da yaşayan evli ve 1 çocuk babası 63 yaşındaki Bahri Sert (63), dün gece arkadaşı Ünal K. ile birlikte Manavgat Irmağında balık tutmak üzere boğaz mevkisine gitti. Irmağın farklı noktalarında balık tutmaya başlayan iki arkadaştan Ünal K., sabaha karşı arkadaşına telefonla ulaşamayınca meraklandı. Arkadaşının bakıl tuttuğu yere gelen Ünal K., Bahri Sert'i hareketsiz şekilde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapışan ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Bahri Sert’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemede Bahri Sert’in kalp krizinden ölmüş olacağı tahmin edilirken, cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Tıp Morguna kaldırıldı. Emekli olan Bahri Sert'in Serik nüfusuna kayıtlı olduğu ve haftanın birkaç günü arkadaşlarıyla Manavgat’a balık tutmaya geldiği öğrenildi.

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