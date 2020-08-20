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Katil zanlısı eşinin ölüp ölmediğini sormuş Dudu Çağın'ın katil zanlısı eşini yakalayan akraba o anları anlattı Öldürülen Dudu Çağın’ın akrabası: “Zanlı bize, ‘Tamam kaçmıyorum, teslim olacağım’ dedi” “Rahmetli bizim her şeyimizdi, onu sordu. ‘Dudu öldü mü?’ dedi. Bizde, ‘evet öldü’ dedik. O sırada kendisini yıprattı, eli ayağı boşaldı”

İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde eşi tarafından boynundan, karnından ve kollarından bıçaklanarak öldürülen 37 yaşındaki Dudu Çağın'ın akrabası konuştu. Zanlının kendilerine, 'Tamam kaçmıyorum, teslim olacağım' dediğini anlatan Hasan Kaya, "Rahmetli bizim her şeyimizdi, onu sordu. 'Dudu öldü mü?' dedi. Bizde, 'evet öldü' dedik. O sırada kendisini yıprattı, eli ayağı boşaldı" dedi.

Katil zanlısı eşinin ölüp ölmediğini sormuş Dudu Çağın'ın katil zanlısı eşini yakalayan akraba o anları anlattı Öldürülen Dudu Çağın’ın akrabası: “Zanlı bize, ‘Tamam kaçmıyorum, teslim olacağım’ dedi” “Rahmetli bizim her şeyimizdi, onu sordu. ‘Dudu öldü mü?’ dedi. Bizde, ‘evet öldü’ dedik. O sırada kendisini yıprattı, eli ayağı boşaldı”

Antalya’nın Serik ilçesinde eşi tarafından boynundan, karnından ve kollarından bıçaklanarak öldürülen 37 yaşındaki Dudu Çağın’ın akrabası konuştu. Zanlının kendilerine, ‘Tamam kaçmıyorum, teslim olacağım’ dediğini anlatan Hasan Kaya, “Rahmetli bizim her şeyimizdi, onu sordu. ‘Dudu öldü mü?’ dedi. Bizde, ‘evet öldü’ dedik. O sırada kendisini yıprattı, eli ayağı boşaldı” dedi.
Olay, iki gün önce saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelde çalışan Metin Çağın (39) ile eşi Dudu Çağın (37) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öfkelenen Metin Çağın, eline aldığı bıçakla Dudu Çağın’ı boynundan, karnından ve kollarından bıçakladı. Olay sonrası kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Metin Çağın olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Dudu Çağın’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Genç kadın için Yazır Mahalle Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Dudu Çağın’ın babası Durmuş Kara, ağabeyi İsa Kara, çocukları, akrabaları ve yakınları katıldı. Cenazede Metin Çağın'ın babası Hüseyin Çağın da yer aldı. Duaların ve cenaze namazının ardından tabutu taşımak için en ön sırada yer alan ağabey İsa Kara, gözyaşları içerisinde kardeşinin cenazesini mezarlığa götürdü. ‘Anne’ diyerek gözyaşlarına boğulan Dudu Çağın’ın kızı ise yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. 7 çocuk annesi Dudu Çağın, dualar eşliğine toprağa verildi. Metin Çağın cinayetten hemen sonra babasını arayarak, "Seni seviyorum baba" dediği öğrenildi.

Kızlarının düğününde son dans
Öte yandan çiftin kızlarının düğününde dans ettiği görüntüler de ortaya çıktı. Şüpheli Metin Çağın'ın eşi Dudu Çağın ile kızlarının düğününde yaptığı son dans kameralar tarafından kaydedildi. Açık hava düğününde önce oyun havaları eşliğinde eğlenen Dudu Çağın'ın ardından kocası ile dans ettiği görüntüler, Dudu Çağın'ın son görüntüleri oldu. Metin Çağın'ın eşinin şikayetiyle 4 ay uzaklaştırma aldığı ve kısa süre önce bu cezanın bittiği öğrenildi.

Zanlı yakalandı vatandaşlar polis merkezi önünde toplandı
Olayın ardından kaçan katil zanlısı koca için geniş çaplı inceleme başlatan Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlı Metin Ç'yi Azmi Akman Caddesi üzerinde yakaladı. Polis merkezine götürülen Çağın’ın ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Zanlının yakalandığını öğrenen ilçe halkı ise İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Zanlının kendilerine verilmesini isteyen kalabalığı polis güçlükle sakinleştirdi.

“Şahsı hemen yakaladık”
Dudu Çağın’ın akrabası Hasan Kaya ise olaydan sonra zanlının yakalanması için konunun takipçisi olduklarını belirterek, “Serik’te takibindeydi. Nihayetinde bilgi aldık ve şahsı yakaladık. Antalya güzergahına giden bir akrabamız bizi aradı. Kendisi bir benzetme yapmış. Onun üzerine arabalarımızla hemen çıktık. Yakınlaştığımızda kendisi hemen bizim arabanın yanına geldi. Biz hemen onu aldık” dedi.

“Kendisini gizlemeye çalışmış”
Şüphelinin kendisine, ‘Tamam kaçmıyorum, teslim olacağım’ dediğini anlatan Kaya, “Kendisini bize teslim etti. Olay yerine polis ekiplerini çağırdık. Mahallece tedirgindik, nihayetinde yakalandı. Üzerinde kışlık gömlek vardı. Evden çıkarken kışlık gömleği giymiş, kışlık pantolon giymiş. Kafasında şapkası vardı, maskesi vardı. Kendini gizlemeye çalışıyordu. Arabadan indiğimiz esnada onu yaka paça aldık. Rahmetli bizim her şeyimizdi, onu sordu. ‘Dudu öldü mü?’ dedi. Bizde, ‘evet öldü’ dedik. O sırada kendisini yıprattı, eli ayağı boşaldı. Pişmanlıktan bahsetmedi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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