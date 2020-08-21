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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, AGC'yi ağırladı

İHA

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti(AGC) yönetimini ağırladı.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, AGC'yi ağırladı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti(AGC) yönetimini ağırladı.
AGC Başkanı Mevlüt Yeni ve Yönetim Kurulu Üyeleri Haşmet Öyken, Cafer Eser, Ahmet Öcal, Ersin Aydın ve Rasim Gündüz’ün katıldığı ziyarette, Antalya Gazeteciler Cemiyeti ile Akdeniz Üniversitesinin iş birliği içinde çalışmaya devam edeceği bildirildi.
Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Mevlüt Yeni, “Üniversitemizin ve şehrimizin sağlık alanındaki ilkleri ve başarılı çalışmalarıyla adını dünyada duyuran rektörümüzün bundan sonra da bir çok başarılı çalışmaya imza atacağından, üniversitemiz ve şehrimiz için çok çalışacağından eminim.” diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ise bir kurumun çalışmalarının kamuya aktarılmasında medyanın önemine değinerek bu zamana kadar gösterdikleri desteğin bundan sonra da devam etmesini diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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