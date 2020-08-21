Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ne, botanik expoların koordinasyon ve denetim görevi

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği(AIPH) tarafından Türkiye’deki Botanik Expoların koordinasyon ve denetim görevi Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’ne verildiğini açıkladı.

Yılmaz, AIPH Genel Sekreteri Tim Brıerclıffe tarafından gönderilen resmi yazı ile uygulanmaya başlanan mevzuat uyarınca, Türkiye’deki Botanik Expolarının düzenlenmesinin bazı kurallara tabi olacağını kaydetti.

Türkiye’de AIPH tarafından onaylanan veya onaylanacak Expolar için “Türkiye Expo Başvuru Mevzuatı” uygulanacağını bildiren İsmail Yılmaz, “ Expo Başvuruları Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’ne yapılacak. Bu düzenlemenin amacı Expo başvurularının amacına uygun olarak düzenlenmesinin sağlanmasıdır. Birliğimize bu konuda büyük sorumluluk düşmektedir. AIPH adına Türkiye'deki başvuruların en uygun yer ve zamanda planlanması, uluslararası standarda uygun özverili şekilde gerçekleştirilmesi birliğimizin sorumluluğunda olacaktır.”dedi.

"Ulusal üyeyiz"

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin, Türkiye’nin AIPH’te yer alan tek ulusal üyesi olduğunu dile getiren Yılmaz, “ AIPH Yönetim Kurulu üyeliğinde de bulunmamız, ülkemiz süs bitkileri sektörünün uluslararası alanda etkinliğinin artması anlamında büyük önem taşımaktadır. Önümüzdeki dönem ülkemizin yeni ve başarılı expo organizasyonlarına ev sahipliği yapacağına inanıyorum. Düzenlenecek expolar hem ülkemizin hem sektörümüzün kazanımı olacaktır.”ifadelerine yer verdi.

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