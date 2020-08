Antalya 1 milyon turist rakamını geçti

Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, turizmin en karanlık yılında Antalya'nın 2 aylık bir dilimde 1 milyon turist rakamını yakaladığını söyledi.

Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, kendi bloğunda yaptığı değerlendirmede turizmin dünya genelinde tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşarken, ekonomileri büyük ölçüde turizme bağlı olan destinasyonların yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Dünya genelinde yoğun bir şekilde iki farklı baskı altında ilerlenen bir süreç yaşandığına dikkat çeken Yavuz, ''Birinci kesim hayatta ne insan sağlığından daha önemli olabilir, turizm kapılarını açarak insanlarımızın hayatını riske atmamalıyız” endişesini dile getirirken, diğer kesim 'aylardır işsisiz, geleceğe dair büyük endişemiz büyük, çalışmamız gerekiyor, çalışamamak koronadan daha büyük tehlike bizim için' çağrısını yapıyor'' dedi.

Bu şartlar altında okyanusta dalgalara vura vura ilerleyen bir gemi gibi bu yıl turizmdeki herkesin gözü kulağının kaptandan gelecek “kara göründü” anonsunda olduğuna vurgu yapan Yavuz, şunları söyledi:

''Dünyanın birçok turizm bölgesi bu süreci benzer şekilde yaşıyor. Son bir haftada dünyanın en çok turist alan bölgelerine birer birer seyahat uyarısı geldi. Mayorko, Kuzey İspanya, Hırvatistan sahil bölgesi, Fransa, Bulgaristan sahilleri gibi yaz destinasyonları yasaklar ve engellerle boğuşuyor. Her biri zaten küçüle küçüle kuşa dönmüş turizm pastasından küçük de olsa bir dilim kapmaya ve bununla hayata tutunmaya çalışıyor. Ama neredeyse sezon da bitti.''



Antalya'nın mücadelesi

Antalya'nın bu kötü süreçte çok büyük mücadele verdiğini anlatan Yavuz, ''Antalya bir yandan salgını kontrol altına almak, diğer yandan rizikolu bölge olmaktan çıkmak ve bir an önce aylardır evine kapanmış yüz binlerce çalışanı tekrar hayata bağlamak için var gücüyle çalıştı. Sertifikalar alındı, yurt dışından bu sancılı dönemde turizmciler davet edildi, tanıtım faaliyetleri artırıldı. Herkes elinden geldiğince katkı vermeye, bir şeyler yapmaya çalıştı. Geçtiğimiz yıl 16 milyon turistle 30 yıllık tarihinin rekorunu kıran bir şehir için yaşanan bu süreç ve kayıplar çok ağır geldi. Kolay değil, 4 ay tek uçağın inmediği, tek otelin açılmadığı, tek turistin gelmediği bir süreçte yılın üçte biri zaten kapkaranlık bir dönemdi. Çabalar, uğraşlar, ikna turları sonucu ancak Temmuz ayında az da olsa hareketlenen ve Ağustos ayında birtakım şartlarla ilerleyen sezonda Antalya dün itibarı ile 1 milyon turisti yakaladı. Bunu bir zafer ya da başarı olarak sunmuyorum ama bu süreçte bu başarının küçümsenmemesi gerekir. Geçtiğimiz yıllarla kıyaslarsak önemli bir düşüş yaşanıyor, ancak bu dünya genelinde istisnasız her turizm destinasyonu için geçerli. Belki tek bir turistin gelmediği bir 8 ay geçirebilirdik. Bu bağlamda şu anki durumu gelecek sezonlara tutunabilmek adına korona sezonunda düşmeden hayatta kalabilmek için önemli bir umut ışığı olarak görmek gerekiyor. 2020 yılında ilk 8 ayda 1 milyon turistin gittiği çok fazla turizm destinasyonu olduğunu düşünmüyorum.''

