Azeri suç örgütü liderini öldürdüğü iddia edilen 2 zanlı adliyeye sevk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Azeri suç örgütü liderini öldürdüğü iddia edilen 2 zanlı adliyeye sevk edildi

İHA

Azeri suç örgütü liderini öldürdüğü iddia edilen 2 zanlı adliyeye sevk edildi

Antalya’da bir otelde yemek yiyen “Loti Quli” lakaplı Nadir Salifov'u başından silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, olay önceki gece saat 00.00’da Serik ilçesindeki Boğazkent turizm merkezinde meydana geldi. Nadir Salifov (48) bulunduğu otelde yemek yediği arkadaşı tarafından silahla başından tek kurşunla vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Salifov için hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybeden mafya liderinin cesedi, özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Azeri asıllı Salifov'u başından vurduğu iddia edilen şüphelilerden yakın koruması Khayn Z. ve şoförü Amır H., Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara karayolunda yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Azeri suç örgütü elebaşı Salifov'un cinayet şüphelileri adliyede (2)
YEREL HABERLER Azeri suç örgütü elebaşı Salifov'un cinayet ...
Alanya'da polisten kıraathaneye kumar baskını
YEREL HABERLER Alanya'da polisten kıraathaneye kumar baskını
Büyükşehirin 3. Etap Raylı Sistem çalışmaları
YEREL HABERLER Büyükşehirin 3. Etap Raylı Sistem çalışmaları
Kumluca Salur'da tapular 15 gün içinde dağıtılacak
YEREL HABERLER Kumluca Salur'da tapular 15 gün içinde dağıtılacak
Azeri suç örgütü elebaşı Salifov'un cinayet şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Azeri suç örgütü elebaşı Salifov'un cinayet ...
Antalya 1 milyon turist rakamını geçti
YEREL HABERLER Antalya 1 milyon turist rakamını geçti
Yangında mahsur kalan kadın, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalan kadın, itfaiye merdiveniyle ...
Antalya'da turist sayısı 1 milyonu geçti
YEREL HABERLER Antalya'da turist sayısı 1 milyonu geçti
Başkan Tütüncü, Kepez kaymakamı Şahin’i ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü, Kepez kaymakamı Şahin’i ağırladı
5 yaşında öleceğini duyunca büyümek istemeyen Umutcan’ın hayatı belgesel oluyor Yozgat Bozok Üniversitesi ekibi tarafından çekilecek olan belgesel, ulusal ve uluslararası film festivallerine gönderilecek Umutcan: “Çok eğleniyorum”
YEREL HABERLER 5 yaşında öleceğini duyunca büyümek istemeyen ...
Nuri Şahin ile Lukas Podolski arasındaki buzlar eridi
YEREL HABERLER Nuri Şahin ile Lukas Podolski arasındaki buzlar eridi
Başkan Esen: “Tehlike henüz geçmedi”
YEREL HABERLER Başkan Esen: “Tehlike henüz geçmedi”
Kızının düğünü için barışan eşini, kıskançlık yüzünden öldürmüş
YEREL HABERLER Kızının düğünü için barışan eşini, kıskançlık ...
Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ne, botanik expoların koordinasyon ve denetim görevi
YEREL HABERLER Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ne, ...
Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, AGC'yi ağırladı
YEREL HABERLER Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, AGC'yi ağırladı
Meme kanserinde erken tanının önemi Doç. Dr. Özer İlkgül: "Tarama programları sayesinde meme kanserinde erken tanı rahatlıkla konulabilir"
YEREL HABERLER Meme kanserinde erken tanının önemi Doç. Dr. Özer ...
Dünyaca ünlü sahildeki sigara izmaritleri, kampanya konusu oldu
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahildeki sigara izmaritleri, kampanya ...
Tatile geldiği otelin banyosunda ölü bulundu
YEREL HABERLER Tatile geldiği otelin banyosunda ölü bulundu
İsveçli turist, kaldığı otel odasının banyosunda ölü bulundu Irak asıllı İşveç vatandaşının cansız bedenini birlikte tatile geldiği kız kardeşi buldu
YEREL HABERLER İsveçli turist, kaldığı otel odasının banyosunda ölü ...
Park halindeki otomobile demir çubukla saldırdı Antalya'da bir kadın park halindeki bir otomobilin camlarını tuzla buz etti
YEREL HABERLER Park halindeki otomobile demir çubukla ...
Yüksek ses tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Yüksek ses tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ...
Patron ve DJ arasında çıkan kavgada av tüfekleri konuştu Tüfekle rasgele ateş açan şüpheliler polise zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Patron ve DJ arasında çıkan kavgada av tüfekleri ...
Azeri suç örgütü liderinin cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı
YEREL HABERLER Azeri suç örgütü liderinin cenazesi yakınları ...
Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, silahlı saldırıda öldürüldü (5)
YEREL HABERLER Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, silahlı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X