Kazaya karışan sürücü kayıplara karıştı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kazada sürücülerden birisi ise olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 01.30 sıralarında KaradayıBogazkent yolunda meydana geldi. İsmi belirlenemeyen bir kişi, plakasız otomobiliyle Barış Dede idaresindeki 07 YIF 62 plakalı otomobille çarpıştı. Dede (41) çarpmanın etkisiyle yola sürüklendi. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Dede'yi ağır yaralı olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Dede'nin durumunun ağır olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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