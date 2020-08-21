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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korkuteli’de “Okulum Temiz Projesi”

İHA

Korkuteli’de “Okulum Temiz Projesi”

Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul ve kurum müdürlerinin katılımı ile “Okulum Temiz Projesi”, okulların eğitim öğretime hazırlanması ve okullarda yapılan çalışmalarıyla ilgili toplantı yapıldı.


21 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime başlanacak olan okullarda, hijyen şartlarını geliştirme ve okulların eğitim öğretime hazırlanması çalışmaları kapsamında Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Okulum Temiz” sertifikasına yönelik eğitimler veriliyor. Bu kapsamda Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak, tarafından Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde toplantı yapıldı. Geniş katılımlı eğitim programına okul ve kurum müdürleri katıldı.

Akif Tak, “Okullarımızın sağlıklı bir ortamda açılabilmesi ve hijyen şartlarının tüm okullarımızda eksiksiz sağlanması için ilçemiz genelinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Salgın sürecinde sürekli yapılan dezenfekte çalışmalarına ek olarak okullarımızın yeni normale hazır hale getirilmesi için canla başla çalışan Okul Sağlığı Komisyonlarında görevli öğretmen ve denetmenlere, Kovid19 okul ve kurum sorumlularına, bu çalışmalara liderlik eden okul idarecilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

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