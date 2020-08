Korkuteli’de “Mahalle Denetim Ekibi ” oluşturuldu

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen “İzolasyon Tedbirleri” genelgesi kapsamında Korkuteli Kaymakamlığınca ilçede “Mahalle Denetim Ekibi” kuruldu.



Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit başkanlığında, kaymakamlık makamında mahalle denetim ekibi çalışmaları için alınacak yeni önlemlerin değerlendirildiği toplantıda, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Vedat Kılınç, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oya Dirican, Emniyet Müdürlüğünden Komiser İsmail Alemdar, Milli Eğitim Müdürü Akif Tak, İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Özvatan hazır bulundu.



Kaymakam Çimşit, toplantıda yaptığı konuşmada, kontrollü sosyal hayat döneminde; alınan tedbirleri hassasiyetle uygulayarak, bu salgından vatandaşları korumanın en büyük amaçları olduğunu vurgulayarak, bu mücadelede mahalle denetim ekibi çalışmalarının çok büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

"Çat kapı denetleyecek"

Çimşit, " İlçe merkezi, ilçe ve köylerde kurulan ekipler, haftanın her günü mahalle mahalle gezerek Kovid19 tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyon uygulanan vatandaşların evde olup olmadıklarını denetliyor. Çat kapı adreslere giden ekipler, vatandaşların genel sağlık durumlarını ve herhangi bir sağlık sorunları olup olmadığını kontrol ederek ateşlerini ölçüyor."dedi.

" Herkes kendi sorumluluğunu almalı"

Filyasyonun, bulaşıcı hastalığı taşıyan kişinin temas ettiği herkesin taranması, tedavi, izolasyon, koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik tüm çalışmaları içerdiğini aktaran Kaymakam Çimşit, “Bu ekipler, ev izolasyonundaki kişileri günün bir saatinde gidip evlerinde mi diye denetleyecekler. Kurallara uymayanlar hakkında tutanak hazırlayıp kolluk kuvvetlerine teslim edecekler. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen kişilere idari ve maddi yaptırımlar uygulanacağını, bakanlıktan ikinci bir emir gelene kadar bu denetimler haftanın 7 günü devam edecek. Herkes kendi sorumluğunu almak zorunda, her şeyi kamu kurumlarından, yetkililerden beklemesinler, herkesin maskesini takarak sosyal mesafesini koruması gerekiyor. Her bireyin kendi önlemini almadan bu salgınla mücadele etmemiz mümkün değil” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.