Muratpaşa'da, Üreten Eller Pazarı açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa'da, Üreten Eller Pazarı açıldı

İHA

Muratpaşa'da, Üreten Eller Pazarı açıldı

Muratpaşa Belediyesi, tezgahın arkasında sadece kadınların yer alacağı; evlerinde, bir araya geldiği kooperatiflerde ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlayacak ‘Üreten Eller Pazarı’ açtı.
Muratpaşa Belediyesi, kadınların yaşamlarını iyileştirme çabasına destek olmak ve kadın emeğinin görünür hale gelerek maddi karşılığını bulmasını amaçlayan ‘Üreten Eller Pazarı’ ziyarete açıldı. Üreten Eller Pazarı’nın ilk ziyaretçileri; Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal, CHP Muratpaşa İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülen Ercan oldu. Başkan Uysal; Burdur Salda Gölü Kadın, Korkuteli, 7K Kepez, Antalya Kadın Girişim, Antalya Engelli Anneleri, Sanatın Ustaları, Serik Kadın Kooperatifleri, El ele Avrupa Engellilere ve Yaşlılara Yardım Konfederasyonu’nun aralarında olduğu toplam 315 katılımcı standlarını tek tek gezdi. Katılımcı kadınlar, Başkan Uysal’a Üreten Eller Pazarı için teşekkür etti.
"Uygarlığa doğru yürüyüş"
Bir ülkenin uygarlık düzeyini belirleyen ölçütlerden birinin kadınlarının ekonomik ve fiziksel güvenliği, güvencesi olduğuna dikkat çeken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; “Koşullar ne olursa olsun Türkiye’miz, hiçbir zaman umudunu kaybedecek uygarlığa doğru yürüyüşünü asla bozacak bir ülke asla değildir. Bunun mücadelesini her zaman veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz” dedi.
"Uluslararası düzeyde tanıtım"
Kadınların yaşam ve varlık güvencelerinin, sosyoekonomik bağımsızlıklarının sağlam temellerde olduğu bir Türkiye’ye ulaşma mücadelesini hep birlikte vereceklerini söyleyen Başkan Uysal şöyle devam etti; “Üreten Eller Pazarı; Muratpaşa’mızda üretim yapan sizlerin, tüketiciye doğrudan, aracısız ulaşabilmesi ile ilgili çabalarımızdan bir tanesi. Önümüzdeki aylarda faaliyete geçecek internet televizyonumuzdan da ürünlerinizin sunumu için zemin oluşturmayı düşünüyoruz. Yine internet üzerinden ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım yapmayı planlıyoruz. Ürünlerinizin tüketiciye ulaşması için kanal oluşturacak bir takım uygulamalar planlıyoruz. İnternet ortamı üzerinden, uluslararası kadın dernekleri, kadın vakıfları bu işlere kafa yoran insanlar, el emeği ürünlerimize ilgi duyar mı acaba diye bu konuda da bir çaba içinde olmak istiyoruz. Çünkü ürettiğimiz, sattığımız ürünlerin büyük bir kısmı sokakta esnaf tarafından da satılıyor. Dolayısıyla iç piyasa rekabeti içinde var olma yüzdemiz var olma kolaylığımız biraz sınırlı. Ama uluslararası bir düzen kurabilirsek satış düzeni ki buda aslında o alandan görevli bakanlıkların, genel kamu yönetiminin çok önceden konuya odaklanması gerekiyordu. Ama bizde yerel yönetim olarak elimizden geldiğince bu alana bir giriş yapmak, bir şeyler yapmak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte; kadınlarımızın hem fiziksel hem de sosyoekonomik bağımsızlığı kazanabilmeleri, ayakta kalabilmeleri, çocuklarını büyütebilmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri için çabalarımız devam edecek.”
Her Cuma açılacak
Sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirilen 315 standın bulunduğu pazarda küçük atölye ve bireysel üretim olan giysiler, takı ve çanta gibi aksesuarlar, el yapımı nevresim, yatak örtüsü, mutfak ve banyo takımları ve danteller, geleneksel el sanatı ürünleri hediyelik eşyaların yanı sıra, üretici belgesi olan kadınlar çiçek, salça, erişte makarna gibi ev yapımı yiyecekler de satıyor. Üreten Eller Pazarı; her hafta Cuma günleri 09.0020.00 saatleri arasında açılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korkuteli’de “Mahalle Denetim Ekibi ” oluşturuldu
YEREL HABERLER Korkuteli’de “Mahalle Denetim Ekibi ” oluşturuldu
Korkuteli’de “Okulum Temiz Projesi”
YEREL HABERLER Korkuteli’de “Okulum Temiz Projesi”
Kazaya karışan sürücü kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Kazaya karışan sürücü kayıplara karıştı
Aşçı, arızalanan otomobilini kontrol ederken başka aracın çarpmasıyla ağır yaralandı
YEREL HABERLER Aşçı, arızalanan otomobilini kontrol ederken başka ...
AÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Davut Karayel’den EXPO 2016 önerisi Prof. Dr. Karayel, EXPO 2016 alanına tarım lisesi kurulması önerisinde bulundu
YEREL HABERLER AÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Davut Karayel’den EXPO 2016 önerisi Prof. ...
Büyükşehir, Balbey’de durak ceplerini düzenliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, Balbey’de durak ceplerini düzenliyor
Korona virüs 65 yaş üstü hastalarda panik atak şikayetini artırdı
YEREL HABERLER Korona virüs 65 yaş üstü hastalarda panik atak ...
ASAT’tan Manavgat’ta önleyici bakım
YEREL HABERLER ASAT’tan Manavgat’ta önleyici bakım
Saman deposunda çıkan yangın iki gecekonduyu kül etti Gecekondu yangınında dumanlar mahalleyi sardı, maskeli vatandaşlar dumandan etkilenmemek için çaba sarf etti
YEREL HABERLER Saman deposunda çıkan yangın iki gecekonduyu kül ...
Öğretmenin çantasını çalan hırsız 20 dakikada yakalandı ‘Zeytinköy’ olarak bilinen bölgede asayiş ve güvenliği 100 polis ekibi sağlıyor
YEREL HABERLER Öğretmenin çantasını çalan hırsız 20 dakikada ...
Kepez’den Kızılay’a destek
YEREL HABERLER Kepez’den Kızılay’a destek
Evlerinde çıkan yangına müdahaleyi gözyaşları içinde izlediler
YEREL HABERLER Evlerinde çıkan yangına müdahaleyi gözyaşları içinde ...
Azeri suç örgütü liderini öldürdüğü iddia edilen 2 zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Azeri suç örgütü liderini öldürdüğü iddia edilen 2 ...
Azeri suç örgütü elebaşı Salifov'un cinayet şüphelileri adliyede (2)
YEREL HABERLER Azeri suç örgütü elebaşı Salifov'un cinayet ...
Alanya'da polisten kıraathaneye kumar baskını
YEREL HABERLER Alanya'da polisten kıraathaneye kumar baskını
Büyükşehirin 3. Etap Raylı Sistem çalışmaları
YEREL HABERLER Büyükşehirin 3. Etap Raylı Sistem çalışmaları
Kumluca Salur'da tapular 15 gün içinde dağıtılacak
YEREL HABERLER Kumluca Salur'da tapular 15 gün içinde dağıtılacak
Azeri suç örgütü elebaşı Salifov'un cinayet şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Azeri suç örgütü elebaşı Salifov'un cinayet ...
Antalya 1 milyon turist rakamını geçti
YEREL HABERLER Antalya 1 milyon turist rakamını geçti
Yangında mahsur kalan kadın, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalan kadın, itfaiye merdiveniyle ...
Antalya'da turist sayısı 1 milyonu geçti
YEREL HABERLER Antalya'da turist sayısı 1 milyonu geçti
Başkan Tütüncü, Kepez kaymakamı Şahin’i ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü, Kepez kaymakamı Şahin’i ağırladı
5 yaşında öleceğini duyunca büyümek istemeyen Umutcan’ın hayatı belgesel oluyor Yozgat Bozok Üniversitesi ekibi tarafından çekilecek olan belgesel, ulusal ve uluslararası film festivallerine gönderilecek Umutcan: “Çok eğleniyorum”
YEREL HABERLER 5 yaşında öleceğini duyunca büyümek istemeyen ...
Nuri Şahin ile Lukas Podolski arasındaki buzlar eridi
YEREL HABERLER Nuri Şahin ile Lukas Podolski arasındaki buzlar eridi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X