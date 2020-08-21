Kanser tedavisi gören Emre öğretmen, yaşama tutunamadı



Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, beden eğitimi öğretmeni Emre Vardar (39) karaciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Emre öğretmenin sosyal medya hesabından eşiyle birlikteki çekilen fotoğrafını, kısa süre önce "Uzun bir ömür aşkla inşallah" mesajıyla paylaştığı görüldü.

Döşemealtı Yeniköy Ortaokulu'nda 10 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Emre Vardar, yaklaşık 10 aydır tedavi gördüğü karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Özel bir hastanede dün akşam hayata veda eden öğretmenin ölümü meslektaşlarını, öğrencilerini ve ailesini yasa boğdu. Evli ve bir çocuk babası olan Vardar'ın sosyal medya hesabından kısa süre önce eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını, "Uzun bir ömür aşkla inşallah" mesajıyla paylaştığı görüldü.

Öğretmenin cenazesi, baba ocağı Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKEN

2020-08-21 17:07:42



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