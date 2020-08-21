Soyunma kabinlerini gözetlediği iddiasıyla dövüldü



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Konyaaltı Sahili'nde soyunma kabinlerini gözetlediği iddia edilen bir kişi, vatandaşlar tarafından dövüldükten sonra polise teslim edildi.

Olay, bu sabah, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, soyunma kabinlerini gözetlemeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar da adı açıklanmayan kişiyi, darp etti. Şüpheli ise, kendisini, "Yere düşen anahtarımı alıyordum" diye savundu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen polis ekibi, şüpheliyi gözaltına aldı.

Yaşananlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, şüpheli, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-08-21 17:26:20



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