Türkiye’nin ilk ‘Uluslararası Covid-19 Uygunluk Sertifikası’

Uluslararası üst düzey sağlık akreditasyon kuruluşu olan TEMOS’un korona virüs tedbirleri kapsamında açıkladığı kriterleri tamamlayarak, dünyada 2’nci Türkiye’de ilk olarak ‘Uluslararası Covid19 Uygunluk Sertifikası’nı Özel Alanya Anadolu Hastanesi aldı.

TEMOS'un korona virüs tedbirleri kapsamında açıkladığı 100’yakın kriteri tamamlayarak ‘Uluslararası Covid19 Uygunluk Sertifikası’nı almaya hak kazanan Özel Alanya Anadolu Hastanesi, dünyada 2’nci Türkiye’de ilk olarak ‘Uluslararası Covid19 Uygunluk Sertifikası’nı almanın sevincini yaşadı.

Hastane Direktörü Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Peksel, “TEMOS Avrupa’nın en önemli sağlık akreditasyon şirketlerinden bir tanesi. 2010 yılında ilk kuruluşundan itibaren hastanemiz de TEMOS ile iş birliği yaparak kalite sertifikasyonlarını almakta. Bu sezon çıkan Covid salgınıyla alakalı da TEMOS akreditasyon şirketinin yapmış olduğu sertifikasyon programına başvurduk. Akabinde yaklaşık 100’e yakın kriterden geçirilerek santralden defin hizmetlerine kadar bütün sistemimizi Covid’den hastalarımızı ve çalışanlarımızı koruyacak şekilde sertifikasyon sistemimizi tamamladık ve bunu alan Türkiye’de ilk hastane olduk” dedi.

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