Çökme riski olan binada ölümle burun buruna yaşam

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da temeli çürük, duvarları çatlayan, zemininde çökmeler oluşan 40 yıllık 3 katlı binada yaşayanlar, her gün ölüm korkusu ile yatıp kalkıyor. Binanın temeline inen bina sakinleri, çürük demirleri elleriyle kırıyor. Binanın tehlike arz ettiğini belirten İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, "İçerisinde yaşayan insanlar açısından ciddi bir tehlike var" dedi.

Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 561 Sokak´ta, 40 yıl önce yapılan, her katta 4 daire bulunan 3 katlı binanın çürüyen temeli, binada oturanları korkutuyor. İlk yapıldığında otopark olarak kullanılan, ancak meydana gelen çökmelerden dolayı araçların giremediği otoparkın, girişi de zamanla kapandı. 7 ay önce çökmeden dolayı bir otomobilin içine düştüğü çukurdan otoparka inen DHA muhabiri, çürük demirleri ve deniz kumundan yapıldığı iddia edilen temeldeki betonu görüntüledi. Binada oturan Mehmet Ata'nın elini attığı her beton döküldü, kömürleşen betondaki demirlerin elle kırıldığı görüldü.

'ALLAH'A EMANET YAŞIYORUZ'

Oturdukları binanın dış görüntüsünde bir sıkıntının göze çarpmadığını belirten Mehmet Ata, "Görünmez, çünkü binada iki üç yılda bir tadilat yapılıyor. Çatlaklar kapatılıyor. Binanın temelindeki demir paslanmaktan da öte, çürümüş. Bağlı bulunduğumuz Muratpaşa Belediyesi'ne gittik. Belediye bize mimari proje çizdirmemiz halinde konuyla ilgileneceğini söyledi. Ancak binada oturan çoğunluğu yaşlı insan buna yanaşmadı. Çünkü evlerinden olma korkusu yaşadılar. Tabiri caizse burada Allah'a emanet yaşıyoruz. Bazı bina sakini bu çürümelerin önemli olmadığını söylüyor. Bize bir şey olduktan sonra mı, bina başımıza çöktükten sonra mı önemli olacak" dedi.

'ALTI ÇÜRÜK, SU AKIYOR'

Yaklaşık 15 yıldır apartmanda oturduğunu ve 45 kişinin binada yaşadığını belirten Ali Ertekin, "Binanın altına devamlı ben giriyorum. Altı çürük, sürekli su akıyor. Biz Allah'a emanet yaşıyoruz. Devamlı korku ile yatıp, korku ile kalkıyoruz. Devletin bu işe bir an önce el atmasını rica ediyoruz. Binada oturanların yaş ortalaması 6080 arası. Onlar çürük binanın gündeme gelmesi halinde evlerinden olacakları korkusu yaşıyorlar" diye konuştu.

KOMŞULAR DA TEDİRGİN

Apartmanda oturan Mehmet Tavukçu da 1213 yıldır bu binada oturduğunu hatırlatarak, "Bina çökmüş, oturulmayacak durumda. Her yer çatlak. Korku ile yaşıyoruz. Bir an önce önlem alınması lazım" dedi.

25 yıldır temeli çürük apartmana komşu olduğunu söyleyen Hüseyin Taşan ise, "40 yıl önce yapılan bu binaya komşuyum. Çürük bir bina. Çökmeyeceğinin garantisini kimse veremez. Bu binaya defalarca güçlendirme yapıldı. Ancak çözüm değil. Devletin el atmasını istiyoruz. Çünkü biz de tehlikedeyiz" diye konuştu.

İMO BAŞKANI: GÖRÜNTÜLER ÇOK VAHİM

Görüntüleri izleyen İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı da binanın tehlike arz ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Betonarme diye adlandırdığımız karkas taşıyıcıların maalesef hem betonunun hem de demirinin özelliklerini kaybettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu binanın taşıyıcısı açısından çok tehlikeli bir durum. İçerisinde yaşayan insanlar açısından da ciddi bir tehlike var. Bu binanın bir an önce boşaltılması gerekir. Bir şekilde de yetkili firmalar tarafından binanın performans analizlerinin ve malzeme deneylerinin yapılması gerekiyor. Buradan çıkacak sonuca göre de binanın yıkılması ya da güçlendirilerek yeniden kaldırılmasının söz konusu olması lazım. Gördüğümüz görüntüler gerçekten çok vahim."

Bu tip binaların tespiti için yıllardır Deprem Master Planı'nı gündeme getirdiklerini hatırlatan Başkan Balcı, "Bugüne kadar tüm söylem ve çağrılarımız boşta kaldı. İşte tamamen sırf bu yüzden de bu çağrılarımızı yapıyoruz. Antalya´mız için de ivedi olarak yapılması gerekmektedir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

