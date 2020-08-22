Koronavirüse yakalanan Başkan Böcek: Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım

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Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)KORONAVİRÜS testi pozitif çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, hastaneden paylaştığı fotoğrafla "Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" mesajı verdi.

17 Ağustos tarihinde koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan ve tedavisi süren, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hastane odasından paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafında, "Hastaneye yatışımdan bugüne kadar mesaj gönderen, arayan, sosyal medyadan yazan vatandaşlarıma, yol arkadaşlarıma, can dostlarıma, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum" diyen Başkan Böcek, "Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" uyarısında da bulundu. DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2020-08-22 09:29:33



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