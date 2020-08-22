Patara antik kentinde senfonik ezgiler Restorasyon sonrası ilk konser gerçekleştirilecek

Uygarlıklar beşiği Patara Antik Kenti’nin tarihi atmosferinden restorasyon sonrası ilk senfonik ezgiler yükselecek.

Dünya müziklerinden örneklerin senfoni orkestrası eşliğinde icra edileceği konserde dünyaca ünlü DJ Burak Yeter ile La Casa De Papel dizisinin müziğini seslendiren Cecilia Krull sahne alacak. Rus sanatçı Siniahrybava Tatsiana ile Hollandalı söz yazarı, yapımcı ve vokalist Allan Eshuijs da sahneyi paylaşacak diğer ünlü isimler olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Devlet Senfoni Orkestrasının şef Oğuzhan Kavruk yönetiminde sahneleyeceği “Patara Yılı Konseri” 27 Ağustos akşamı sanatseverlerle buluşacak.



Restorasyon sonrası ilk konser

Antik Dönemde Likya Birliği’nin başkentliğini üstlenen Patara, şehir kapısından suyollarına, tiyatrosundan meclis binasına pek çok önemli kültür varlığına sahip.

Doğal güzelliği ile hayranlık uyandıran kentin önemli unsurlarından Patara Antik Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen güçlendirme, sahne temizliği, kazı çalışmaları, çeşitli restorasyon ve konservasyonlarlar ile çevre düzenlemeleri sonrasında alan etkinliklere hazır hale getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının “Patara Yılı” ilan edilmesinin ardından bu yıl içerisinde yapılan çalışmaların ardından antik kentte düzenlenecek etkinlik restorasyon sonrası ilk konser olacak.

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