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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Öztürk'ten futbolculara 'güven' mesajı

DHA

Başkan Öztürk'ten futbolculara 'güven' mesajı


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)Fraport TAV Antalyaspor'un yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanı izleyen kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk, futbolculara yaptığı konuşmada, "Yeni sezonda çok iyi başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Hepinize güveniyorum" dedi.Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kuvvet, dayanıklılık ve kondisyon çalışmalarına yoğunluk veren kırmızı beyazlılar, taktik çalışmasıyla günde iki antrenman gerçekleştiriyor. Fraport TAV Antalyaspor'un antrenmanını izleyen kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk, futbolcularla bir araya geldi. Antrenman öncesi futbolcularla görüşen Öztürk, takıma duyduğu güveni dile getirdi. Öztürk, futbolculara "Yeni sezonda çok iyi başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Hepinize güveniyorum. Güzel bir hazırlık dönemi geçirip, sezona iyi başlangıç yapacağız" dedi. Öztürk'ün başarı dileği sonrası futbolcular da alkışlarla başkanın güvenine karşılık verdi.     
İkinci etap kamp çalışmalarını tesislerinde tamamlayacak Fraport TAV Antalyaspor, 31 Ağustos'ta başlayacak The Land Of Legends Cup'ta mücadele edecek. Turnuvada Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor yer alacak. Kırmızı beyazlılar ilk maçında Ülker Stadyumu'nda 31 Ağustos'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Turnuvanın üçüncülük maçı 4 Eylül, finali ise 5 Eylül'de oynanacak.
 DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2020-08-22 12:03:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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