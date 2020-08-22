Telefonda tartışıp, parkta kavga ettiler: 4 yaralı 



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da telefonla tartıştıktan sonra parkta buluşan iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 850 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan iki grup telefonda tartışıp, küfürleşti. Tartışmanın ardından parkta buluşan iki grup arasında kavga çıktı. Silahlı ve bıçakların kullanıldığı kavgada Hakverdi Gençoğlu silahla, Gürkan Gençoğlu, Çetin Çelik ve Fikret Çelik bıçakla yaralandı.

Kanlar içinde kalan yaralılar, otomobil ve çağrılan ambulansla hastanelere götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-08-22 12:34:15



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