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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yanan evine değil, bıldırcınlarına ağladı

DHA

Yanan evine değil, bıldırcınlarına ağladı


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Orhan Doğan'a (38) ait gecekondu, çıkan yangında küle döndü. Yangında 3 bıldırcını yanarak ölen Doğan, "Olan bıldırcınlarıma oldu. Onlar benim dostumdu" diyerek, gözyaşı döktü.
Yangın saat 10.30 sıralarında, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3581 Sokak'taki gecekonduda çıktı. Orhan Doğan'a ait gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, itfaiyeyi aradı. Bu sırada evinde uyuyan Doğan, komşuları tarafından alevler arasından kuratılarak, dışarı çıkarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürülürken, ev küle döndü. Evde soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, kafesteki 3 bıldırcının yanarak, öldüğünü belirledi. 
Bıldırcınlarının öldüğünü öğrenince gözyaşı döken Orhan Doğan, "Ben sokakta da yatarım. Evin yanması umurumda değil, bıldırcınlarım yandı. Her gün onlar öter ben dinlerdim. Yumurta yaparlardı. Onlar benim arkadaşımdı. Şimdi hepsi bulut oldu" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-08-22 12:59:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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