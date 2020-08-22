Azeri suç örgütü lideriyle katil zanlısının birlikte son görüntüleri

Antalya'da yemek yerken silahla vurularak öldürülen Azeri suç örgütü liderinin ölmeden önce katil zanlısı tarafından kayıt altına alınan ve koridorda birlikte yürüdükleri görüntüler ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba akşamı Serik ilçesi Boğazkent turizm merkezinde meydana geldi. Nadir Salifov (48) isimli Azeri suç örgütü lideri, bulunduğu otelde yemek yediği arkadaşı tarafından silahla başından tek kurşunla vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Salifov için hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybeden mafya liderinin cesedi, özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Azeri asıllı Salifov'u başından vurduğu iddia edilen şüphelilerden yakın koruması Khayn Z. ve şoförü Amır H., Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara karayolunda yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Zırhlı araca bindirilen Amır H. ve Khayn Z, polis araçlarının eşliğinde getirildiği Serik Adliyesinde çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayın ardından kati zanlısı Khayn Z. ile öldürülen Nadir Salifov'un birlikte çekilen ve Khaynz Z. tarafından kayda alınan son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Nadir Salifov önde yürürken arkasından gelen Khayn Z.'nin önce Sailov'u, ardından da kendini çektiği anlar bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.