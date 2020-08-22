Antalya'da römorkör ve fırkateynin bekleyişi sürüyor

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Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ve Kaş ilçelerinde Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 geminin bekleyişi sürüyor.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilan etmesinin ardından Antalya'nın Demre ve Kaş ilçelerine Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemiler yanaştı. Demre'den 16 Ağustos Pazar günü ayrılan römorkör, dün akşam saatlerinde geri döndü. Römorkör Çayağzı Limanı açıklarında demir atarak bekleyişe geçti.

Kaş Limanağzı'nda bekleyen bir Türk fırkateyni de, bu sabah Kaş Setur Marina'ya giriş yaparak, ikmal yapmaya başladı. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2020-08-22 15:01:01



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