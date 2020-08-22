Serik'te orman yangını

Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Töngüçlü Mahallesinde başlayan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara destek veriyor.
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