Antalya'da orman yangını (1)

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Serik'e bağlı Tonguçlu Mahallesi Aklar mevkisindeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-08-22 15:36:02



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