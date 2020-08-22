Antalya'da aranan şahıslara yönelik operasyon

Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve mahkemeler tarafından aranması bulunan kişilere yönelik 75 ekip ve 174 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 81 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından, 75 ekip ve 174 polisin katılımıyla aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Antalya ve dış il mahkemelerince aranan toplam 164 şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 63 şahıs, ifade almaya yönelik aranan 18 şahıs olmak üzere toplam 81 şahıs yakalanarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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