Antalya'da orman yangını (2)- Yeniden



Namık Kemal KILINÇAlparslan ÇINAR/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan yangına müdahale edilirken, alevlerin çevredeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Serik ilçesine bağlı Tonguçlu Mahallesi Kaşıkçı mevkisinde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle bir anda büyüyen yangın, çevreye yayıldı. Kaşıkçı mevkisinden Aklar bölgesine doğru ilerleyen yangın hızla büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler yaptı.

Yangına 3 helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi'ne bağlı 20'nin üzerinde arazöz, itfaiye ve su tankeri ile 30'dan fazla işçiyle müdahale çalışmalarına başlandı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki evler ve seralara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Öte yandan bölgede ikamet eden vatandaşlar ise alevlerin yerleşim yerleri ve seralarına sıçramaması için traktörlerle çalışma yaptı.

Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, yangın yerine gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bölgedeki elektrik akımı da dağıtım şirketi görevlileri tarafından kesildi.

ÇEVRE İLLERDEN DESTEK İSTENDİ

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının büyüyerek devam ettiğine işaret ederken, poyraz şeklindeki rüzgarın etkisinin çok büyük olduğu ve yangına hem karadan hem de havadan müdahaleye başlandığını bildirdi. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekiplerinin yoğun müdahalesinin yanı sıra yakın çevre illerden de yangına müdahale için destek istendiği ifade edildi.

NEMİ AZALTAN POYRAZ, ORMAN YANGINLARINDA EN BÜYÜK RİSK

Yangının çıktığı saatlerde Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Serik'teki Gebiz Orman Sahası Merkezi'nde hava sıcaklığı 39 derece, nem yüzde 19, kuzey yönünden esen rüzgarın hızı da saatte 7 kilometre ölçüldü. Hava sıcaklığının Serik'te yarın 38 derece olacağı tahmin ediliyor.

Poyraz, havadaki nem oranını azaltması nedeniyle orman yangınları açısından en riskli rüzgar. Yangının oluşmasına, yayılmasına ve artmasına neden oluyor. Kuvvetli estiği zaman söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇAlparslan ÇINAR

2020-08-22 16:27:40



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