Serik'te orman yangınına 4 helikopter ve 30 arazöz müdahale ediyor

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına 4 helikopter ve 30 arazözüz ile yer ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Antalya'nın Serik İlçesine bağlı Tongüçlü mahallesi kaşıkçı mevkiinde saat 14.20 sıralarında çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne sağlı 4 helikopter ile halen 30 arazözün müdahale ettiği yangının söndürülebilmesi için uçak ta telep edildi. Ayrıca çevre il ve ilçelerden de arazöz takviyesi yapılıyor. Söndürme çalışmalarına belediyeler de su tankerleri ve iş makineleriyle destek veriyor. Poyrazın etkisiyle söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülürken yangının yerleşim alanlarına uzak olduğu bildirildi.

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