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Genç adam ziyaret için geldiği pansiyonda hayatının şokunu yaşadı Akrabasının pansiyonunda temizlik yapıldığı sırada üstü açık bırakılan 4 metrelik çukura düşen genç yaralandı Pansiyon sahibi Naci Başak: “Burak dememle birlikte aşağıya düşmesi bir oldu”

İHA

Antalya'da akrabasını ziyaret için geldiği pansiyonun zemin katında yer alan 4 metrelik çukura, temizlik yapıldığı sırada düşerek mahsur kalan genç, itfaiye tarafından kurtarıldı. Olayın şokundaki pansiyon işletmecisi Naci Başak, "Burak dememle birlikte aşağıya düşmesi bir oldu" dedi.

Genç adam ziyaret için geldiği pansiyonda hayatının şokunu yaşadı Akrabasının pansiyonunda temizlik yapıldığı sırada üstü açık bırakılan 4 metrelik çukura düşen genç yaralandı Pansiyon sahibi Naci Başak: “Burak dememle birlikte aşağıya düşmesi bir oldu”

Antalya’da akrabasını ziyaret için geldiği pansiyonun zemin katında yer alan 4 metrelik çukura, temizlik yapıldığı sırada düşerek mahsur kalan genç, itfaiye tarafından kurtarıldı. Olayın şokundaki pansiyon işletmecisi Naci Başak, “Burak dememle birlikte aşağıya düşmesi bir oldu” dedi.
Olay, saat 15.20 sıralarında Kaleiçi Kılınçarslan Mahallesi Hıdırlık sokaktaki bir pansiyonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Burak T., babası Erdal T. ile birlikte yakını Naci Başak'ı ziyaret etmek için bir pansiyona geldi. Pansiyon işletmecisi Başak, zemin katta yaklaşık 4 metre yükseklikteki çukurun üstüne döşenen camları temizlemeye başladı. Bu sırada temizlik için sökülen kısmı fark edemeyen Burak T, bir anda 4 metre yükseklikten düştü. Yaralanan genç çukurda mahsur kalırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, genci bulunduğu bölgeden halat yardımıyla kurtararak sedyeye aldı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Burak T., tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.
“Burak dememle aşağıya düşmesi bir oldu”
Olayı anlatan Naci Başak, benim yeğenimdi. Ziyaretime geldi. O anda fark etmedik çukura düştü. Son anda ‘Burak’ dedim, dememle birlikte aşağıya düştü. Ambulans ve itfaiye çağırdım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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