Antalya'da orman yangını (3)



30 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ OLUYOR

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Alevlerin çevredeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf edilirken, bölgedeki ekip sayısı da artırıldı. Yangın bölgesine 2 uçak, 5 helikopter havadan su atarken, kara ekipleri de sayısı 28'e yükselen arazözler ve 3 dozerle alevlerle mücadele ediyor.

Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarını yakından takip eden Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtirken, alevlerin yaklaşık 30 hektarlık bir alanda etkili olduğunu kaydetti.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Alparslan ÇINARNamık Kemal KILINÇ

2020-08-22 18:19:44



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