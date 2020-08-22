Antalya'da orman yangını (4)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alınabildi. Bölgedeki ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Öte yandan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü alevlerle mücadele eden ekip sayısının 33 arazöz, 9 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 5 helikopter, 2 uçak, 3 dozer, 3 treyler, 1 yangın yönetim aracı, 1 tamir bakım aracı, 2 yer ekibi (8+1/6+1), 17 teknik eleman, 10 muhafaza memuru ve 165 yangın işçisi olduğunu açıkladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇAlparslan ÇINAR

2020-08-22 18:39:26



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