Antalya'da başkanların yoğun bakıma alındığı söylentileri asılsız çıktı

Adem AKALANBurcu MUTLU/ANTALYA, (DHA)KORONAVİRÜS testi pozitif çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek ile Alanya Belediye Başkanı MHP´li Adem Murat Yücel´in durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakıma alındığı yönünde sosyal medyada yer alan paylaşımlar asılsız çıktı. Her iki başkanın da sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos tarihinde koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bundan bir gün sonra da Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel koronavirüse yakalandığını duyurdu. Her iki başkan da hemen hastaneye yatırılarak tedaviye alındı.

Bugün akşam saatlerinde ise her iki başkanın da durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı söylentileri sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Ancak söylentilerin gerçeği yansıtmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Başkan Böcek´in Antalya´da, Başkan Yücel´in ise Alanya´da hastanenin normal odasında tedavilerine devam edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BÖCEK, 'İYİLEŞİYORUM' MESAJI VERMİŞTİ

Öte yandan Başkan Muhittin Böcek, dün akşam hastane odasından yaptığı paylaşımda, "Hastaneye yatışımdan bugüne kadar mesaj gönderen, arayan, sosyal medyadan yazan vatandaşlarıma, yol arkadaşlarıma, can dostlarıma, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum. Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" uyarısında bulunmuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALANBurcu MUTLU

2020-08-22 22:17:21



