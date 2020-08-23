Demre'de 2 bin 500 yavru caretta denizle buluştu



Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesinde bu yıl ilk kez yürütülen proje ile yavru caretta carettalar güvenli biçimde Akdeniz'in mavi sularıyla buluşuyor. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 civarında yavru, Demre sahillerinde denizle buluştu.

Demre'de bu yıl ilk kez Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağası Uygulama ve Araştırma Merkezi ve merkezi Antalya'daki Likya İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü (LİDOKS) iş birliğinde geliştirilen projeyle caretta caretta kaplumbağaları gözlemleniyor. Çalışmalara Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'nce de destek veriliyor. Projeye Bosna-Hersek, Makedonya ve İtalya'dan 10 gönüllü öğrenci katılıyor.

136 CARETTA CARETTA YUVASI TESPİT EDİLDİ

3 kurumun iş birliğinde Çayağzı, Sülüklü, Taşdibi, Kömürlük ve Beymelek plajlarının yer aldığı 8,5 kilometrelik Demre sahillerinde caretta carettalar izleniyor. Bu yıl başlayan üçlü izleme çalışmalarında şu ana kadar 136 caretta yuvası tespit edildi. Bu yuvalardan 55 tanesinden yaklaşık 2 bin 500 yavru çıkışı gerçekleşti. Demre'de daha önce çalışılmamış bir alanda ilk kez caretta yuvalarının tespiti yapıldı ve yavru çıkışları gözlemlendi. 3 yıl sürecek planlı çalışmanın, daha uzun soluklu hale getirilmesi, Demre'nin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlaması amaçlanıyor.

'PROJE 3 YIL SÜRECEK'

Projeyi LİDOKS adına yürüten Yunus Emre Doğan, "Demre sahilleri, Türkiye'de bulunan caretta ve deniz kaplumbağalarının 21 yuvalama alanlarından biridir. Burada biz bu sene 3 farklı ülkeden 10 gönüllümüzle beraber hem caretta carettaların koruma ve izleme çalışmasını hem de ülkemizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu üçlü projede Ulusal Ajansın fonu, LİDOKS'un koordinatörlüğü ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Doğa Koruma ve Milli Parkların koordinasyonu çok önemli. Aynı zamanda yerel desteğimizi de yadırgamamak gerekiyor. Biz bu projeyi 3 yıl boyunca sürdüreceğiz. Caretta carettalarımızı koruma ve izleme çalışmalarına devem edeceğiz. İleri de de çok iyi çalışmalara imza atacağız" dedi.

'2 BİN 500 YAVRUYU DENİZLE BULUŞTURDUK'

Projenin bilimsel danışmanlığını yürüten Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Aytaç Kara da, "Demre sahillerinde caretta caretta koruma çalışmalarını ilk kez başlatmış bulunuyoruz. Burada 18 Mart Çanakkale Üniversitesi, LİDOKS ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ortaklığında yaptığımız çalışmada şimdiye kadar 2 bin 500 yavruyu denize kavuşturduk. Bunun yanında 136 tane de yuva tespit ettik. Bu çalışmalarımız 3 yıl sürecek" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2020-08-23 09:23:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.