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Sahilde yürüyüş yapan kadının 'cinsel saldırı' iddiasına soruşturma

DHA

Sahilde yürüyüş yapan kadının 'cinsel saldırı' iddiasına soruşturma


Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Finike ilçesi sahilinde yürüyüş yapan A.E. (39) adlı kadın, kendisini takip eden kimliği belirsiz kişinin cinsel saldırısına uğradığını öne sürerek, şikayetçi oldu. Nöbetçi savcılık, geniş çaplı soruşturma başlattı.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Finike'nin Hasyurt sahilinde meydana geldi. A.E. adlı kadın yürüyüşe çıktığı sırada, iddiaya göre, kendisini takip eden kimliği belirsiz kişi, arkasından gelerek ağzını kapadı. Şüpheli, daha sonra kadını yol kenarında bulunan yaklaşık 3 metre derinlikteki çukur alana sürükledi ve burada cinsel saldırıda bulundu. Olayın ardından şüpheli, kaçarken, A.E. de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinsel saldırıya uğradığını söyledi. A.E., ihbar telefonunda korktuğu için hemen başını kaldıramadığını, beyaz gömlekli, siyah pantolonlu ve kirli sakallı olduğunu fark edebildiği şüphelinin yüzünü tam göremediğini söyledi. İhbarın ardından A.E. iç beden muayenesi için hastaneye sevk edildi. Nöbetçi savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Finike Suat SÖĞÜT
2020-08-23 11:16:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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